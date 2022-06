Se animaron a todo por el sueño de ser padres

La historia de David Torres y Mario Palma es una señal de que el destino une almas y que el sentimiento de formar una familia va más allá de un lazo de sangre.

Son pareja hace varios años y se animaron a adoptar a dos hermanos adolescentes de Corrientes. Todo fluyó tan rápido que hoy los 4 se preparan para disfrutar oficialmente del día del padre con toda la familia.

“En agosto del 2019 nos inscribimos en el Registro Único de Adopción y en septiembre Rodrigo y Nelsón ya nos estaban esperando en Corrientes”, recuerda David.

“Nosotros ya habíamos expresado la opción de adoptar adolescentes, ya que son pocos los inscriptos para adoptarlos y para nosotros es muy importante poder darles una familia”, agrega.

El día que llegaron a Corrientes y después de una charla con el secretario del juzgado ya pudieron conocer a los chicos.

“Ellos estaban asombrados, contentos y llenos de preguntas. Fuimos a pasear, conversamos, jugaron a la pelota y desde allí no nos separamos más”, dice Mario. “Los chicos pidieron irse a dormir con nosotros al hotel desde ese momento empezamos a ser padres. Los llevamos al colegio e hicimos las tareas con ellos fueron 4 días excelentes. Fue algo muy nuevo porque era papá primerizo y tuve que hacerme cargo de todas actividades como tener los uniformes listos para la escuela”, añade.

El día que les dieron la guarda de adopción para viajar a SJ todo fue pura emoción. “Todo fue muy emotivo en el juzgado como en el hogar ya que s ellos habían sido devueltos más de una oportunidad y llevaban 10 años en el hogar esperando una familia”, dijo Palma. “Con toda la documentación empezamos el viaje a una vida nueva en SJ”, añade.

La pandemia les sirvió para conectarse y afianzarse como familia.

“El primer día del padre que pasamos fue en pandemia. No podíamos vernos con nadie y ellos hablaron con mi hermana y como toda tía los ayudo para que nos dieran de regalo una caja enorme con chocolates, perfumes y cartitas”, recuerda Mario.

Para los flamantes papás todo momento siempre fue muy positivo. Ahora los chicos están en cuarto y tercer año de la secundaria y también tiene otras actividades donde hacen muchos amigos. Además ya tienen sus DNI con los apellidos de sus padres adoptivos.

“Nuestro mayor desafío fue tal vez no saber con que nos íbamos a encontrar siendo ellos adolescentes”, dice Mario. “Con nuestra experiencia queremos dejar en claro a los padres que no tengan miedo de adoptar adolescentes. Que se animen y les den la oportunidad a chicos que no conocen como es vivir en familia. No es fácil, pero tampoco imposible”, concluye.