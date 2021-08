¿Se acelera el sueño?: Messi y Ronaldo podrían jugar juntos

La llave es la salida de Kylian Mbappé, quien presiona para ser vendido al Real Madrid en este mercado de pases.

Pese a la crisis económica que atraviesan varios clubes del fútbol europeo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, este mercado de pases ha tenido varios fichajes sorprendentes que hasta hace algún tiempo parecían imposibles. En este contexto, y a falta de 15 días para que se cierre el período de transferencias, aún hay tiempo para más acción si es que se desencadena el efecto dominó que podría abrir la chance a que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo terminen jugando juntos en el PSG.

De momento es solo uno de los escenarios posibles que se dispara la presión de Kylian Mbappé por irse del PSG. Si bien el contrato del delantero finaliza en junio de 2022, éste todavía no ha sido renovado y el Joven Maravilla ha pedido una reunión con la dirigencia del club para forzar su salida este mismo mes. En este marco, es el Real Madrid el que tiene preparada una oferta. Más allá de que los qataríes que conducen el nuevo club de Leo Messi no escatiman en gastos, saben que si no logran renovar el contrato con Kylian, el jugador podría irse gratis en 2022.

Al mismo tiempo, el diario Marca indica que la Juventus, con el fin de poder acomodar su presupuesto y plasmar las incorporaciones que aspira su entrenador, Massimiliano Allegri (tiene entre cejas a Miralem Pjanic), estudia negociar una salida con Cristiano en este mismo mercado de pases. Caso contrario, la entidad de Turín corre el riesgo de que su máxima estrella se vaya el año próximo como agente libre y sin un centavo a cambio, ya su vínculo culmina en junio de 2022.

Ante esa necesidad de venta, los dirigentes de la Vecchia Signora analizarían una alternativa de salida para el artillero que llegó a Italia a mediados de 2018. Pero para eso necesita que alguien realice una oferta. Esto abriría la puerta del PSG.

El interés de Kylian Mbappé por irse ahora al Real Madrid abriría la chance a una llegada de Ronaldo al PSG (Reuters) El interés de Kylian Mbappé por irse ahora al Real Madrid abriría la chance a una llegada de Ronaldo al PSG (Reuters)

Es decir, en caso de que prospere una eventual venta de Kylian Mbappé al Real Madrid, esa entrada de dinero podría ser destinada en la compra de CR7. En el PSG hace rato que están interesados en el lusitano y ahora poder juntarlo con Messi, lejos de ser una utopía, representa un gran desafío. El club francés podría reunir a las dos principales figuras de los últimos 15 años en un plantel que ya sería súper galáctico.

Aunque, obviamente, el elenco galo no es el único interesado en el portugués de 37 años, sino que el sitio The Sun reveló que el Manchester United también prepara una oferta por el artillero,

Pese al entusiasmo que hay por parte de los fanáticos para que esta serie de transferencias se concreten, la realidad marca que no es tan sencillo que esto suceda. Al menos por ahora. Lo que resultaría más probable es que estos fichajes se atrasen hasta el final de la temporada actual, porque en 2022 Mbappé podría llegar libre al Real Madrid y Cristiano al PSG. De este modo, los clubes se ahorrarían millones de dólares simplemente por tener algo de paciencia.

Por la misma vía llegaron en este mercado de pases al PSG el mismo Messi, el español Sergio Ramos y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, figura de la selección que ganó la última Eurocopa. Pero también lo hicieron Sergio Agüero y el neerlandés Memphis Depay al Barcelona y el austríaco David Alaba al Real Madrid. Por lo que este recurso de aprovechar las cartas de libertad está siendo más común que antes.

Más allá de su condición, sea como agente libre en 2022 o con el pase adquirido por el PSG en este mismo mercado, Ronaldo querría llegar al club francés. El portugués es súper competitivo y sabe que podrá contar con un plantel de primer nivel para tener chances concretas de volver a ganar una Champions League. En este contexto, poder ver juntos a Messi y Ronaldo pasó de ser un imposible a una chance concreta y los fans esperan con ansias que esto ocurra.