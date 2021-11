Se acabó el amor: afirman que Wanda no quiere saber nada con Icardi

La modelo y empresaria Wanda Nara parece decidida a permanecer en Italia, alejada del futbolista Mauro Icardi, y aparentemente no desea «saber nada más de nada» con su marido, tras el escándalo por infidelidad que involucró a la actriz Eugenia «China» Suárez.

«Estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada», manifestó la mediática en un mensaje que difundió la panelista Yanina Latorre, del programa televisivo «Los ángeles de la mañana», confirmando la separación de la pareja y su deseo de volver a radicarse en Milán.

«Le pregunté por qué borró la foto de la reconciliación y me dijo que es por todo esto que está pasando», agregó la panelista.

Wanda Nara habría decidido finalmente separarse de Icardi luego de recibir una serie de mails anónimos con los que confirmó que el futbolista tuvo un encuentro en un hotel de París con la China Suárez a fines de septiembre, varios días antes de que la modelo encontrara los mensajes y videos que intercambiaban.

El lunes pasado, Wanda abandonó la casa familiar de París para instalarse en Milán junto a su estilista y confidente Kenny Palacios.

«Chau» escribió en sus redes junto a una postal del paisaje que veía desde el avión y luego mostró que había pisado suelo italiano.

Pero lo que llamó la atención fue que eliminara el posteo con el que el lunes 25 de octubre comunicó que había decidido darle una nueva oportunidad al jugador del Paris Saint-Germain para priorizar la familia que formaron y sus 8 años de relación.

Wanda Nara llegó a un acuerdo con Telefe para darle una entrevista exclusiva a Susana Giménez en su casa de la capital francesa, en pleno conflicto con el jugador del Paris Saint- Germain, pero ya no quiere compartir el reportaje con él. .

«Ella dice que ni loca la hace con Mauro, que quiere hacerla sola», detalló la esposa de Diego Latorre y reveló que la mediática volverá a encontrarse con la diva a fin de año para grabar otro programa especial.