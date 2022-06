Scioli mantendría a los secretarios de industria y pymes

La decisión se la comentó al Presidente. Asumirá en su cargo dentro de una semana, luego de cumplir una serie de actividades en Brasil.

El designado ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, le comentó al presidente Alberto Fernández su decisión de mantener, en principio, a Ariel Schale como secretario de Industria y a Guillermo Merediz al frente de la secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa.

Por otra parte, Scioli le explicó a Fernández la necesidad de postergar unos días su asunción porque tenía compromisos ya contraídos esta semana en Brasil.

Consideran en su entorno que Scioli logró concentrarse en una relación con el gobierno de Bolsonaro apoyándose en lo comercial para no interferir en un proceso electoral. Cabe recordar que las elecciones presidenciales en Brasil se llevaran a cabo en octubre.

Si, como marcan las encuestas, Lula resulta electo como presidente se abre un abanico de posibilidades de intercambio entre Brasil y Argentina. Cuando Lula confirmó que daría pelea por la carrera presidencial en su discurso sostuvo que “Defender nuestra soberanía es defender la integración de América del Sur, América Latina y el Caribe. Fortalecer Mercosur, Unasur, Celac y los BRICS. Establecer libremente las alianzas que más convengan al país”. Visión que es compartida tanto por el gobierno de Alberto Fernández como por La Cámpora.

Está previsto que Scioli viaje al vecino país hoy lunes y retorne durante el próximo fin de semana. “Se pospone la asunción para la próxima semana”, aclaran en medios oficiales. Además, el jefe de Estado esta semana participará de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles.

DIRIGENTES DEL FdT CELEBRAN LA LLEGADA DE SCIOLI

Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) destacaron la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Felicité al Presidente por haber usado la lapicera en este caso”, dijo el diputado Eduardo Valdés al ser consultado por la designación de Scioli en reemplazo de Matías Kulfas.

El legislador señaló que fue una “decisión extraordinaria” por parte del Presidente y consideró que en el país vecino Scioli demostró ser “un brillante embajador”.

En la misma línea se pronunció el gobernador Jorge Capitanich, al remarcar que “el Presidente tiene voluntad política y sensibilidad frente a los problemas”.

Sobre el cambio de ministro, reflexionó que el FdT “representa la unidad en la diversidad” y sostuvo que es comprensible que existan “tensiones en el ejercicio del Gobierno porque hay intereses contrapuestos”. os”, añadió.

Por su parte, el designado titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, señaló que el Presidente consideró que “los cambios que produjo el Presidente tienen por objetivo preservar la fotografía que se dio el viernes”, en referencia al acto en conmemoración por los 100 años de YPF que reunió al mandatario con la vicepresidenta.

A su vez, el diputado Leandro Santoro fue otro de los que celebró la llegada de Scioli al gabinete, por considerarlo un “hombre que demostró estar preocupado por la producción y el empleo, y que ha hecho una excelente labor en la embajada de Brasil”.

Para Santoro, “seguramente la línea va a ser esa de continuar con la política de producción, de empleo y de consumo”.

“NO ES UN TEMA DE NOMBRES”

Por su parte la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, remarcó que “el Gobierno no tiene ningún plan”.

“No es un tema de nombres. No importa quién está al frente del equipo económico sino lo que van a hacer para frenar la inflación, que los productores no enfrenten lo que enfrentan todos los días”, remarcó Vidal.

La ex gobernadora bonaerense recordó la gestión de Scioli en la Provincia: “No había ambulancias, los hospitales estaban destruidos, pero para mí no es un tema de nombres sino de plan”.

En torno a la denuncia que desembocó en el pedido de renuncia del jefe de Estado a Kulfas, Vidal reveló que Juntos por el Cambio, por medio de la diputada Graciela Ocaña, pedirá que se investigue judicialmente el detalle de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner.

“Lo grave es que nuestro gobierno dejó la licitación para adjudicar, y si se hubiera avanzado con el proceso que dejamos, tendríamos gasoducto. Este es el mayor acto de corrupción, porque toda esa plata que hoy no tenemos podría haber hecho una Argentina más competitiva”, sostuvo.