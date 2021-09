Schwartzman pasó a cuartos del ATP 250 de San Diego

En dos horas de juego, el Peque (15°) derrotó 4-6, 6-3 y 6-2 al sudafricano Lloyd Harris (32°). Ahora, deberá enfrentar al mejor preclasificado del torneo.



Diego Schwartzman continúa su participación en el ATP 250 de San Diego. En la madrugada de este miércoles, venció 4-6, 6-3 y 6-2 en octavos de final al sudafricano Lloyd Harris en dos horas de juego. Ahora, deberá enfrentar al 5° del ranking mundial y máximo favorito al título, Andrey Rublev, por un lugar en semifinales del torneo sobre el cemento californiano.

El Peque perdió el primer set y sufrió un quiebre apenas inició el segundo, pero no bajó los brazos, se remangó y luchó para llevarse un gran triunfo ante Harris, que venía de llegar a cuartos de final del US Open. Cuando Diego había tomado ventaja de un quiebre 5-3, el sudafricano pidió atención médica. Al volver a jugar, no pudo mantener su saque y Schwartzman se lo llevó 6-3. En la tercera manga, el Peque golpeó de entrada al quedarse con el servicio del rival y nada se interpuso para que ganara el duro encuentro.

Diego Schwartzman vuelve a jugar este viernes ante el ruso Andrey Rublev por los cuartos de final del certamen. El partido se disputará desde las 17 de la Argentina, en el Barnes Tennis Center.