Schwartzman debutó en Roland Garros con una victoria ante Kuznetsov. El tenista argentino superó al ruso por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2 y ahora se las verá contra el español Jaume Munar.



El tenista argentino Diego Schwartzman (16) le ganó al ruso Andrey Kuznetsov (227) por 6-3-, 1-6, 6-4 y 6-2 en su debut en Roland Garros, tras dos horas y 41 minutos de juego. El Peque tuvo que construir una trabajada victoria para sacar el partido adelante en la cancha número 6 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Schwartzman desplegó una actuación irregular pero finalmente sorteó el estreno ante un rival ubicado en el puesto 227 del ranking mundial, que ingresó al segundo Grand Slam del año proveniente de la clasificación.

Ahora, el argentino enfrentará en la segunda ronda al español Jaume Munar (91), que dejó en el camino al alemán Daniel Altmaier (54) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.

“No me sentí muy cómodo, hay que ser realistas. Las primeras rondas son un poco difíciles. Jugar el domingo te pone un poco de presión extra. Es el torneo que más me gusta, pero hoy no tuve un buen día, me costó. Él (Kuznetsov) venía con problemas de cadera y le costó un poco la movilidad”, declaró Schwartzman tras la victoria.

Y agregó: “Fue un partido un poco raro desde mi lado. Él intentó tirar y de momento le salió bien. Tengo dos días para corregir algunas cosas. No estuve fino y entré en una nebulosa. Estaba fastidioso porque no me salían las cosas y después le encontré la vuelta”.

Schwarztman, de 29 años, disputa esta temporada su noveno Roland Garros, donde fue semifinalista en 2020 y dos veces accedió a cuartos de final (2018 y 2021).