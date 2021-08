Scaloni ultima detalles de la lista para las Eliminatorias

En las próximas horas saldrá la convocatoria de futbolistas argentinos que militan en el exterior para los partidos ante Venezuela, Brasil y Bolivia.



Cada vez falta menos para que la Selección Argentina vuelva a la acción tras la consagración en la última Copa América y el regreso a la actividad será con una exigente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Para eso, Lionel Scaloni se encuentra realizando los últimos retoques en el borrador de la nómina que dará a conocer probablemente este martes, y que, a priori, no tendrá grandes sorpresas con respecto a los jugadores que convocó para el último certamen internacional.

La principal incógnita con respecto a la convocatoria pasa por la delantera. Con Lucas Alario y Sergio Agüero descartados por lesión, más Lautaro Martínez recuperándose también de una complicación física, que le permitirá llegar a los partidos pero no con tanto rodaje, Scaloni evalúa la posibilidad de convocar a Mauro Icardi, un delantero que en algún momento de su ciclo tuvo posibilidades e incluso convirtió un gol, pero luego fue perdiendo terreno.

Más allá de lo de Icardi, nuevo compañero de Lionel Messi en el PSG, a priori no habrán grandes sorpresas en la convocatoria. A los 28 que estuvieron en el plantel campeón de la Selección en la Copa América de Brasil seguramente se sumarán los cuatro que estuvieron para los partidos ante Chile y Colombia: Juan Foyth, Lucas Ocampos, José Luis Palomino y Emiliano Buendía.

LOS TRES PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR ELIMINATORIAS

vs. Venezuela (V) – jueves 2 de septiembre – 21hs

vs. Brasil (V) – domingo 5 de septiembre – 16hs

vs. Bolivia (L) – jueves 9 de septiembre – 20.30hs