Scaloni sigue de cerca a dos jugadores. Scaloni sigue de cerca a Lanzini y Gio Simeone El mediocampista y el delantero tienen chances de volver a ser convocados para los partidos ante Chile y Colombia.

Lionel Scaloni tiene decidido no forzar la relación con los clubes europeos y para la próxima fecha FIFA no convocará a varios jugadores que estén con algún inconveniente físico. Es por eso que el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca a Manuel Lanzini y Giovanni Simeone.

El combinado albiceleste visitará a Chile, el 27 de enero en Calama, y recibirá a Colombia, el 1° de febrero, en Córdoba. Los compromisos corresponden a la 15ª y 16ª fecha -respectivamente- de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde ya está clasificado.

El director técnico dará la lista dentro de una semana o a más tardar en 10 días y además de la chance de Lanzini y Simeone es muy probable que haya varios jugadores del medio local, especialmente en la defensa y el mediocampo. Hasta el momento, el entrenador no comunicó ninguna citación.

Cuáles son los próximos partidos de la Selección Argentina

Jueves 27 de enero: CHILE vs. ARGENTINA (en Calama)

Martes 1 de febrero: ARGENTINA vs. COLOMBIA (en Córdoba)

Jueves 24 de marzo: ARGENTINA vs. VENEZUELA (sería en Santiago del Estero)

Martes 29 de marzo: ECUADOR vs. ARGENTINA