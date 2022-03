Scaloni solo confirmó a dos jugadores como titulares, ¿juega Messi?

En conferencia de prensa el entrenador de la Selección ratificó a Messi y a Armani como titulares, pero no dio el resto del equipo de cara al choque de mañana ante Venezuela.

Hoy al medio día el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Ezeiza, previo al partido de mañana ante Venezuela (20.30) en La Bombonera. No dio los once, pero sí confirmó a Messi y Armani entre los titulares.

“Messi está bien, está para jugar y en cuanto a los arqueros va a atajar Franco (Armani). Leo está bien, con ganas. Messi está cómodo, está bien, logramos que el grupo asimile quién es él y que sienta que es uno más. Desde hace tiempo que lo sabemos. Lo que debería ser normal siempre, empezó a serlo hace un año y poco”, comenzó diciendo el DT.

Sonriente y con buen ánimo, ante la pregunta, ¿Quién te gustaría esquivar en el grupo?, “Alemania, que directamente pase a octavos de final”, añadió en tono de broma y siguió

Ya ponerme el traje se me complica, me gusta estar cómodo, ja. Pase lo que pase va a ser difícil, no me pongo a hacer cuentas. Hay un programa que apretás y va cambiando continuamente y va simulando. Depende lo que va tocando te agarrás la cabeza o no. Pase lo que pase, cuando termine el sorteo tenemos que decir que es difícil porque es imposible que sea bueno. Hay que jugar con todos, hacerlo de la mejor manera. Un Mundial es una ocasión única y es tan impredecible que no se sabe lo que puede pasar.

En cuanto a si podría haber un tapado para el mundial, “no creo, ya lo hubiese convocado. Igual de acá hasta el mundial hay que esperar”, aclaró.