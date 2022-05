Scaloni: “La Selección Argentina no es invencible”. El entrenador de la Selección Argentina no confirmó el equipo en la rueda de prensa que encabezó desde Wembley, donde la Albiceleste realizará el último entrenamiento antes de la Finalissima.



La Selección Argentina ya está en Londres para el partido que disputará este miércoles, desde las 15.45, en Wembley ante Italia por la Finalissima. Y en la previa del encuentro los que hablaron en conferencia de prensa fueron el entrenador Lionel Scaloni y el arquero Emiliano Dibu Martínez.

“Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado”, remarcó Scaloni sobre el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y agregó: “Está todo tan bien que como técnico tenga que alertar a los jugadores. Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos”.

Consultado por el equipo de cara al ensayo general previo al Qatar, Scaloni no lo quiso confirmar, aunque adelantó que Marcos Senesi tendrá “algunos minutos” en cancha, probablemente en el amistoso contra Estonia en Pamplona, España.

“En algunas posiciones han jugado otros y han rendido igual, no me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen mañana estén al 100 por ciento, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Siempre es importante medirse contra los mejores”, detalló.

En cuanto al nivel de Lionel Messi, afectado por el Covid-19 y algunas lesiones musculares en la última temporada, el DT opinó: “Una buena preparación es básica, hoy las pretemporadas han dejado de existir, son partidos amistosos. Es importante que los jugadores lleguen con la mayor cantidad de partidos. A él le va a venir bien una buena pretemporada”.

“Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre: seguir con la línea de juego. Jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo. Eso es lo que vamos a hacer mañana”, concluyó.