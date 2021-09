Scaloni cierra la lista de convocados

Este miércoles se vence el plazo para la convocatoria de futbolistas que actúan en el exterior, por lo que el entrenador deber cerrar hoy la nómina que volvería a tener 30 convocados, probablemente con la vuelta de Mauro Icardi.

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas de octubre tiene un pronóstico de “mejor clima” para el seleccionado argentino respecto de la de septiembre, ya que el entrenador, Lionel Scaloni, podría disponer de los cuatro convocados del fútbol inglés con menos trabas de las restricciones impuestas por el gobierno británico para los futbolistas que viajaban a Sudamérica a raíz de la pandemia de coronavirus en la ventana anterior.

El próximo miércoles, vale decir 15 días exactos antes del primer partido de esa tríada de encuentros, que tendrá lugar el 7 de octubre en Asunción, frente a Paraguay, desde las 20, por la undécima fecha, se vencerá el plazo para la convocatoria de futbolistas que actúan en el exterior y por ello Scaloni deberá cerrar este martes mismo una nómina que volvería a tener 30 convocados, probablemente con la vuelta a la selección de Mauro Icardi.

El delantero de Paris Saint Germain, flamante compañero del capitán Lionel Messi, ya iba a ser citado para los tres partidos pasados, pero se lesionó el hombro izquierdo y todo quedó en intenciones.

Pero ahora, después de demostrar ayer mismo que su olfato goleador sigue intacto al darle la victoria postrera a PSG sobre Olympique Lyon, por la Ligue 1, se haría un hueco en la lista para reemplazar ya no a un delantero como él sino a un volante como el lesionado Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen alemán que sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho que le demandará un mes de recuperación.

El retorno en la posición de Icardi de Sergio Agüero se seguirá postergando, ya que su entrenador, el neerlandés Ronald Koeman, informó en los últimos días que el “Kun” todavía “sigue realizando trabajos kinésicos y no puede sumarse al resto de sus compañeros”, por lo que su debut en Barcelona por ahora también surge lejano.

Después, en cuanto a los dos futbolistas de Aston Villa, el arquero Emiliano Martínez y el delantero Emiliano Buendía, y el otro par de Tottenham Hotspur, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, las autoridades gubernamentales británicas manifestaron su buena voluntad para solucionar las marchas y contramarchas de las tres jornadas previas, negociando con FIFA.

Ese acuerdo consistió en que los futbolistas citados por selecciones sudamericanas no fueran bloqueados para jugar por sus clubes cuando debieron volver anticipadamente a Gran Bretaña y se perdieron la última de las tres fechas programas a principios de este mes.

A cambio de ello el gobierno de Boris Johnson mostraría más flexibilidad y permitiría que los jugadores que serán citados para octubre no tengan que realizar un aislamiento de una semana, como el que efectuaron por ejemplo los Emiliano, Martínez y Buendía en Croacia, al retornar a Europa, por supuesto que siempre y cuando cumplan con la burbuja sanitaria que los acompañe desde que salen de Inglaterra hasta que regresen.

Para evitar esos inconvenientes Brasil, líder de las Eliminatorias, evitó convocar a nueve futbolistas que juegan en la Premier League, mientras que por hacerlo Argentina se terminó suspendiendo el partido entre ambos en San Pablo, por la pendiente sexta fecha, cuando se jugaban apenas cuatro minutos del primer tiempo.

Por lo pronto, el otro lesionado en las últimas horas, el delantero de Inter, Joaquín Correa, que salió lesionado entre lágrimas en el último encuentro frente a Bologna, donde hubo goleada por 6 a 1 del equipó milanés, finalmente sufrió “un fuerte traumatismo en la pelvis, pero que no reviste gravedad”, según el parte médico emitido por el vigente campeón italiano.

Por eso Scaloni podrá contar con casi todos sus efectivos para esta nuevamente muy exigente, por lo abigarrado del calendario, triple jornada de Eliminatorias, que después del mencionado juego como visitante de los paraguayos del técnico argentino, Eduardo Berizzo, del jueves 7 de octubre, tendrá otro muy duro compromiso como local apenas tres días más tarde, el domingo 10, frente a Uruguay (20.30), pendiente de la quinta fecha.

Y sin solución de continuidad, al siguiente jueves 14, otra vez como anfitrión (los dos juegos de locales se llevarán a cabo en el estadio de River Plate), el seleccionado argentino recibirá al Perú del también entrenador argentino, Ricardo Gareca, también desde las 20.30, por la duodécima fecha.

Y serán estas tres jornadas claves para el futuro de la selección nacional en estas Eliminatorias, porque después, en la ya nuevamente doble fecha de noviembre, deberá afrontar dos partidos de alta complejidad, puesto que el jueves 11 deberá visitar a Uruguay en Montevideo y cinco días después, el martes 16, recibirá a Brasil en San Juan, por las fechas 13 y 14, respectivamente.

Pero pensando en el corto plazo, Scaloni ya fue “trabajando” junto a su cuerpo técnico compuesto por Roberto Ayala(este lunes sufrió un violento asalto en el que le sustrajeron una importante suma de dinero ),Walter Samue ly Pablo Aimar,la siguiente nómina que contendría a los siguientes 30 futbolistas:

Arqueros: Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP) y Juan Musso (Atalanta-ITA).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina Lucero (Udinese-ITA), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina-ITA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Lisandro Martínez (Ajax-NED), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax-NED) y Juan Foyth (Villarreal-ESP).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-ESP), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain-FRA), Giovani Lo Celso (Tottenham-GBR), Guido Rodríguez (Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA), Paulo Dybala (Juventus-ITA) y Alejandro Gómez (Sevilla-ESP).

Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid-ESP), Ángel Di María (Paris Saint-Germain-FRA), Joaquín Correa (Lazio-ITA), Julián Álvarez (River Plate), Mauro Icardi (Inter-ITA) y Emiliano Buendía (Aston Villa-GBR).