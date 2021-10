Savina brilló en Pocito

El piloto ganador de la clasificación general aprovechó el abandono de García, que había dominado el sábado. Meló y Monti, completaron el podio.

Se completó la segunda fecha del rally de ACAT (Asociación de Corredores de Automovilismo Trascendente) que recorrió las huellas del departamento de Pocito.

El día acompañó y el público se dio cita en un buen número para apoyar a los más de 200 participantes que fueron parte de la competencia, tanto en autos como en mostos y cuatris.

En la jornada del sábado Sergio García se perfilaba a ganar la categoría Fuerza Libre y la General. El domingo, rompió el auto y esto fue aprovechado por Raúl Savina, que se quedó con la categoría y la general, siendo escoltado por Guille Meló y Azzio Monti, ambos con UTV.

La organización estuvo a cargo de ACAT junto a la Municipalidad de Pocito y XPorts, el programa del Zonda TV. La próxima será el 6 y 7 de noviembre en Angaco.

GANADORES

A Libre: Dante Jofré

B 1000: Pablo Chávez.

D: Alan Ayala

C: Juan Luis Ochoa

C Plus: Saúl Cabrera

D Especial: Gastón Ahumada

D Plus: Lucs Martín

E Plus: Ariel Martín

E: Gerardo Sillero

G: Alberto Bianchi

Jeep Libre: Eduardo Saleme

Fuerza Libre: Raúl Savina

UTV: Guillermo Meló

