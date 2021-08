Sanjuanina viral: dejó la facultad y se lo contó a sus padres cantando

Con un clásico tema de los Auténticos Decadentes, la joven le dio una noticia a sus padres. No te pierdas la cara de su papá cuando se enteró de todo.

Valentina Castronovo, comenzó a hacerse viral en Instagram en cuestión de horas. Es que usando una clásica canción de los Auténticos Decadentes, le dio a sus padres que dejó de la facultad.

La joven de 18 años estudiaba la carrera de Comunicación Social, cursaba el 1º año pero hizo marcha atrás. Usando su guitarra, comenzó a entonar la clásica canción “La Guitarra” para informarles a en una de las estrofas que dejó la facultad.

“Buenas gente, salió dentro de todo bien jajaja. No me hicieron un festejo pero tampoco se enojaron tanto ni me hicieron cagar”, publicó la chica .