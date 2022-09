Sangre joven para informarte

De lunes a viernes por la pantalla de Zonda TV, tenés una nueva opción para informarte en 60 minutos con Lucas Laciar y Carolina Oro.

El mundo evoluciona a pasos agigantados. Las noticias que se suceden en un instante y en cualquier parte del mundo, se conocen rápidamente gracias a la tecnología.

Pero a veces no podemos estar a ese ritmo y se necesita de un tiempo para conocer lo que pasó en una jornada o saber lo que vendrá en las próximas horas.

Al mediodía y con el almuerzo el encendido de la televisión se incrementa.

Zonda TV no es la excepción y desde ayer y de lunes a viernes a las 13.00 te ofrece la nueva opción de informarse de todo, con el programa que te resume en apenas 60 minutos todo lo que necesitas saber.

Carolina Oro y Lucas Laciar, dos jóvenes exponentes de periodismo sanjuanino ayer incursionaron y lo harán todos los días contando de una manera ágil y especial todo lo que necesitás saber.

Después de un par de pruebas pilotos y de ensayos, ayer por primera vez salió al aire ZONDA NOTICIAS.

Como todo debut, la adrenalina se apoderó del equipo de trabajo que se terminó reflejando en un día histórico para el canal y para los periodistas.

“Pasé por el periodismo radial, haciendo móvil, también en estudio. Me encanta escribir, pero la TV era un desafío importante, que como todo genera mucha expectativa. Para eso estudiamos y en algún momento lo queremos llevar a la práctica” contó una vez terminado el programa Lucas que se vistió de gris para el inicio.

Lucas Laciar a sus 28 años tiene una vasta experiencia en el periodismo sanjuanino y tiene un manejo de la información en todos sus ámbitos que ayudado por su juventud le ha permitido un crecimiento importante en los tres últimos años.

Su compañera en la conducción es la elegante, inteligente y mejor profesional Carolina Oro.



Ex virreina del sol en el 2017, la joven pocitana, dueña de un carisma muy especial que se transmite en su sonrisa a través de la pantalla también brilló en el debut.

Carolina abrazó el periodismo y actualmente lo hace también en radio AM 1020, pero sin dudas que las cámaras le dan el visto bueno para que fluya toda esa capacidad para contar todas las noticias de la manera en que el televidente necesita escucharlo y verlo.

“La verdad que el aprendizaje que tuve siendo virreina me sirvió para conocer una faceta de mí que necesitaba sacar. No puedo decir que no había nervios, pero acá se trabaja tan bien y con un equipo que respalda en todo momento, que hace todo más fácil” cuenta sonriendo y un poco más relajada Carolina.

Desde ayer, cuando el reloj marca las 13.00 en Zonda TV Canal 35 la sangre joven del periodismo te acompaña, pero sobre todo te mantendrá informado de todo lo que vos queres y necesitas saber.