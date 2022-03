San Martín va por otra victoria de la mano de Antuña

Hoy a las 20.10 el Verdinegro visita a Almirante Brown, entonado después del triunfo ante Dálmine que cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

En Concepción hoy se respira otro aire luego del triunfo ante Dálmine, que cortó una sequía de cuatro fechas sin triunfos.

De la mano del DT interino Raúl Antuña el Verdinegro recuperó la memoria y hoy buscará seguir por la senda del triunfo, cuando a las 20.05 visita a Almirante Brown (televisado) por la séptima fecha de la Primera Nacional.

Si bien al equipo le sigue faltando volumen futbolístico, levantó anímicamente y encontró efectividad.

Entonado por ese triunfo, esta noche el Verdinegro buscar traerse algo de Hisidro Casanova y por qué no soñar con una victoria que lo acomode en la tabla.

Equipo que gana no se toca, aunque el “Purruco” podría realizar una variante. Aguirre fue expulsado ante Belgrano y ya cumplió la fecha de suspensión. Antuña tendrá que analizar si le devuelve la titularidad o mantiene adentro a Pablo Aranda; y en ese caso Escudero pasaría como lateral derecho en la defensa.

Esa sería la única modificación y el Verdinegro saldría a la cancha con Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda o Augusto Aguirre, Matías Escudero, Jonathan Botinelli, Leonel Álvarez; Damián Lemos, Martín Rivero, Tomás Fernández, Pablo Ruíz; Sebastián Penco y Matías Giménez.

Del otro lado, “La Fragata” viene de empatar ante Atlanta y hace cuatro encuentros que no conoce la derrota. Además si hoy gana puede trepar a la punta.

Para el cotejo de hoy el técnico Nardozza no hará variantes y repetirá los mismos once.