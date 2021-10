San Luis comenzará a vacunar a niños entre 3 y 11 años en las escuelas

La provincia vacunará a los niños de 3 a 11 años que suman unos 61.780 en en mismo establecimiento escolar mientras sus padres hayan manifestado el consentimiento.

San Luis comenzará a aplicar la vacuna pediátrica Sinopharmcontra el coronavirus el próximo martes en establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia, en un operativo conjunto con el Ministerio de Educación que contemplará completar el calendario nacional de vacunación obligatorio.

La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, y su par de Educación, Andres Dermechkoff, anunciaron este miércoles que ya se fueron enviadas “las circulares a los establecimientos educativos provinciales” para que sus directivos organicen las autorizaciones correspondientes con padres y madres interesados en que sus hijos sean vacunados.

Se trata de una declaración jurada por la que se deberá manifestar el consentimiento para poder inocular en cada escuela a los niños y niñas de 3 a 11 años, que en San Luis suman “61.780 alumnos”.

Si bien la logística priorizará a escuelas de enseñanza especial y se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social para los casos de niños y niñas no escolarizados, “se va a vacunar a todos y todas que manifiesten su voluntad de acceder a la vacuna”, aclaró Sosa Araujo durante una conferencia de prensa junto a Dermechkoff.

“Como no hay que esperar la llegada” de los sueros porque ya están en el país, el Gobierno confía en “poder asegurar a esa franja etaria” de manera rápida, añadió.

Asimismo, se propondrá a padres y madres con niños no escolarizados por su edad aprovechar los operativos en los que sus hermanos mayores sean vacunados para que se acerquen a los establecimientos con ambos hijos o hijas.

Sosa Araujo aclaró que el 60% de la población en San Luis cuenta con el esquema completo de vacunación, por lo que causa “mucho entusiasmo esta nueva etapa para estar mejor protegidos”.

Por su parte, Dermechkoff resaltó que la provincia se encamina a una presencialidad plena y cuidada en las escuelas, por lo que se suma al operativo de vacunación “el hisopado gratuito y voluntario para toda la comunidad educativa en cada escuela”.