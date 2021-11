Día histórico: San Juan tiene la llave para ir a Qatar

Con el regreso de Messi a la titularidad, la Albiceleste, que está invicta en SJ, recibe hoy a las 20.30 a Brasil en el Bicentenario. Si los dirigidos por Scaloni ganan el clásico y se dan algunos resultados ajenos, clasificará al mundial.

No será un día más. El 16 de diciembre de 2021 quedará en la historia del deporte local.

Por primera vez San Juan recibe Argentina-Brasil, uno de los clásicos más codiciados del mundo.

Sin dudas que este acontecimiento pasara a los libros guines como el evento más importante en la historia del deporte.

Entradas agotadas, hoteles colapsados, turismo y una locura por ver a Messi y la Scalonetta.

Hoy a las 20.30, con el regreso de Lionel Messi desde el arranque, buscará la clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuando reciba a Brasil en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha de las Eliminatorias.

El elenco argentino venció por 1 a 0 a Uruguay, tiene 28 unidades y si derrota a Brasil necesita que se den dos de estos tres resultados para conseguir el pasaje al Mundial: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no logre el triunfo frente e Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia no venza al Paraguay de Guillermo Barros Schelotto.

Scaloni aún no confirmó el equipo, pero es casi un hecho es que Messi estará desde el arranque en reemplazo de Dybala en el que sería el único cambio.

En tanto, el técnico deberá definir además si también regresará Paredes, quien no jugó ante Uruguay porque se terminaba de reponer de una lesión muscular, pero el sábado empezó a entrenar con normalidad.

Por su parte, Brasil venció como local a Colombia por 1 a 0, resultado que le dio la clasificación y para visitar a la Argentina Tite colocaría como titular a Edenilson por el suspendido Casemiro y la bomba de último momento es que Neymar no viaja por una molestia muscular y Philippe Coutinho lo reemplazará.

SCALONI

Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi, quien jugó 15 minutos ante Uruguay, como titular de cara al clásico entre la Selección Argentina y Brasil en San Juan.

“Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”, explicó el técnico.

En cuanto a la presencia de Paredes agregó “Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido”, aclaró.

NEYMAR NO VIAJA

En la antesala del duelo entre la Selección Argentina y Brasil se confirmó una verdadera ausencia de peso: Neymar, estrella del Scratch y Paris Saint-Germain, no viajará a San Juan por problemas musculares.

Según comunicaron medios brasileños, el problema del delantero es en la región del aductor izquierdo. Así, el cuerpo técnico del seleccionado brasileño decidió preservar al futbolista, que regresará a Francia en los próximos días.

Según añadió Globoesporte, la decisión también se fundamentó en que el futbolista deberá enfrentar un importante duelo por Champions la semana próxima con PSG.