San Juan palpita el campeonato de River

Hoy el millonario podría volver a ser campeón del torneo local y las calles sanjuaninas ya se van pintando de rojo y blanco.

“Está la gente como loca, River hace 7 años que no sale campeón y estamos desde temprano vendiendo camisetas, gorros y bandera. hay todos los precios, para todos los bolsillos”, comentó a Zonda Diario Gustavo, un vendedor de camisetas del Médano de Oro que se instaló en el puente de España y Circunvalación.

Es que si River esta tarde llega a empatar en su partido contra Racing, se consagrará campeón de la Super Liga Argentina. Hace 7 años que no gana un campeonato y eso uno de los dos únicos títulos que Marcelo gallardo no ha ganado con River. El otro es el mundial de clubes que no se pudo dar.

Según Gustavo, los que más se ha vendido son las banderas y a medida que se acerca el partido, se va levantando más el interés por los hinchas sanjuaninos.

Esta noche a las 21:30 será el partido que puede darle la victoria al Millonario en el Monumental.