San Juan muy pronto tendrá un Código Procesal de Familia. Diputados analizaron con los jueces el anteproyecto que se encuentra en estudio en la Comisión de Justicia y Seguridad.

Escribe: Graciela Herrera

Este miércoles, la comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados, cuya titular es la legisladora Celina Ramella recibió a los tres jueces de Familia de la provincia.

El encuentro tuvo como eje central abordar algunos aspectos relacionados al nuevo Código Procesal de Familia que en la actualidad analiza la comisión.

Al finalizar la reunión, la diputada Ramella sostuvo que: “los jueces estuvieron trabajando en el anteproyecto del Código Procesal de Familia. Es muy novedoso ya que no hay muchas provincias que lo tengan. Esto va a venir a simplificar y a dar celeridad a las causas de familia.

Quisimos sacarnos algunas dudas sobre todo por la especialidad del fuero y por las limitaciones propias que tienen los juzgados. Una de ellas era la audiencia inicial de conciliación. Nos preguntábamos porque no tomaban todas las audiencias los jueces directamente y no un funcionario capacitado que la ley los autoriza a delegar esa función.

Cada uno de ellos nos explicaron que tenían 7 audiencias por día y que materialmente sería imposible” La diputada sostuvo que se hicieron algunas sugerencias pero que no hacen a las cuestiones de fondo. “No fueron cosas relevantes”, aclaró.

Respecto a la fecha en que podría tratarse este proyecto de Código Procesal de Familia, en el recinto de la Legislatura, Celina Ramella dijo que: “vamos a tratar de que tengamos el despacho de comisión y tengamos hechas estas modificaciones que hemos acordado ahora hay que verlo nuevamente en la comisión de Justicia y Seguridad.

La idea es que este tema sea presentado el próximo 28 de abril cuando se trate el Código Laboral. Este cuerpo normativo ya contaría con despacho favorable y eventualmente podría antes de que finalice este mes.

ACCESO MÁS RÁPIDO

La jueza Marianela López, del Primer Juzgado de Familia señaló que: “actualmente, tenemos 12.000 causas en trámites entre los tres juzgados. El cúmulo de causas, la celeridad en el tratamiento y la especificidad y procesos que serán más acotados y va a impactar directamente en la sociedad”. Destacó que: “el desplazamiento de parte de competencia al Juzgado de Paz en alimentos, pruebas personales, régimen de comunicación, eso permitirá que el justiciable tenga un acceso mas rápido y efectivo”.

SERÁN PROCESOS CLAROS

El juez Sebastián de la Torres, titular del Segundo Juzgado de Familia manifestó que “este nuevo código si se sancionara y aprobara, contemplará principios específicos de la conflictiva familiar que son distintos a otros temas patrimoniales y tiene procesos especiales que no estaban en otra ley en un trámite abreviado que es otro aspecto que tiene trascendencia”. Señaló que: “otro de los puntos es la celeridad y un proceso más claro que permitará ejercer todos los derechos y resolver en tiempo y forma lo que las partes quieran”.

SE SUMARÁ OTRO JUEZ

El juez Gustavo Enrique Almirón, titular del Segundo Juzgado de Familia, dijo que “está previsto sumarse otro juez más con parte de personal que va a trabajar dentro de ámbito de la oficina judicial como esta armado actualmente. Estimó que “este código entraría a en vigencia durante este año no creo que sea más allá de mitad de año. Con los legisladores hemos analizado cuestiones de detalles no ha habido cuestiones de fondo que hayan generado conflictos. Hemos estado de acuerdo en general”.