San Juan lidera el medallero

La selección de nuestra provincia cosechó once medallas en la primer jornada del Campeonato Argentino de Pista. En Esperanza, Santa Fe, la Azul se quedó con tres oros, cinco platas, y tres bronces. Hoy sigue.

Brillante. La Selección Sanjuanina de ciclismo tuvo un gran desempeño en la primera jornada del Campeonato Argenino de Pista. En Esperanza, Santa Fe, nuestros representantes cosecharon once preseas en el primer día de competencias.

Fue un viernes súper movido. El jueves debía comenzar la acción pero la lluvia lo impidió, por lo que el cronograma de los dos primeros día se hizo en uno solo.

La actividad comenzó temprano y finalizó cuando ya el sol se había marchado.

Las preseas doradas conseguidas por la Federación Ciclística Sanjuanina fueron tres. Nicolás Tivani, Rubén Ramos, Rodrigo Díaz y Santiago Sánchez, ganaron en Persecución por Equipos. Por su parte, individualmente, Rodrigo Díaz también fue oro en Vueltas Puntuables Sub 23 y Nicolás Tivani en Vueltas Puntuables Mayores.

Las de plata fueron las más numerosas, siendo cinco en total. Maribel Aguirre fue segunda en Scratch, también en Vueltas Puntuables. Nico Tivani la ganó a la plateada en Persecución Individual, Mauro Domínguez en Vueltas Puntuables en Sub 23 y Rubén Ramos en Vueltas Puntuables Mayores.

Las de bronce fueron tres. Maribel Aguirre la obtuvo en Persecución Individual Damas, Rubén Ramos en Persecución Individual Varones y Daniel Juárez, representando a nuestra provincia, en Vueltas Puntuables.

Este sábado sigue la acción en la pista de Esperanza. las pruebas comienzan a partir de las 9.00 y están programadas hasta las 18.00.