Salvio rompió el silencio a una semana del escándalo

El jugador de Boca Juniors volvió a ser citado por el cuerpo técnico y luego del partido dio detalles de cómo pasa sus días.



Aunque parece algo del pasado el escándalo entre Eduardo “Toto” Salvio y Magalí Aravena sigue latente y en esta oportunidad el jugador de Boca Juniors rompió el silencio y le expresó a Luli Fernández vía WhatsApp: “Me siento mal por lo que pasó”.

Luego del episodio Battaglia, DT del Xeneize, había optado por no citarlo para el partido que se disputó el domingo pasado contra Lanús. Pero en una nueva fecha de la Liga Profesional llevada a cabo este miércoles el jugador volvió a ser citado, pero estuvo los 90 minutos en el banco.

Esto sin dudas generó que el hecho se retome en los medios de comunicación y en “Socios del Espectáculo” Luli Fernández indicó que tuvo la oportunidad de hablar con Salvio quien le contó su situación actual y el momento que vive.

“Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, sostuvo el jugador.

Al finalizar la corta conversación señaló que trata de arreglar la situación de una manera pacífica: “Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos, mi trabajo en Boca, solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”.

Hace algunos días volvieron a trascender otros chats entre Magalí y Salvio luego del hecho. Allí su exesposa lo acusa de haber querido dejar a sus hijos sin su madre: “Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, recriminó Aravena. Minutos después el jugador le contesta: “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”.

Este viernes la actual pareja de Salvio, Sol Rinaldi, declarará en la fiscalía como testigo. A su vez prestarán declaración la prima de Sol, quien estaba en el auto, y otros dos testigos presenciales del hecho.

Por el momento no hubo acción legal por parte de Magalí. El jugador ya declaró en la causa que se lo acusa de violencia de género, pero se cree que no llegará a un término concluyente ya que su exesposa no inició acciones contra él.