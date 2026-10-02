Las Unidades Sanitarias Móviles del Ministerio de Salud atenderán en San Martín del 5 al 10 de octubre. Habrá consultas y estudios sin costo frente al Centro de Salud Arturo Cordero.

Las Unidades Sanitarias Móviles del Ministerio de Salud brindarán atención médica gratuita en el departamento San Martín entre el lunes 5 y el sábado 10 de octubre. El operativo territorial apunta a acercar consultas y estudios a los vecinos de la zona sin necesidad de trasladarse a centros urbanos.

Los tráiler sanitarios se ubicarán frente al Centro de Salud Arturo Cordero, sobre Calle Nacional entre Rodríguez y Quiroga, en el Barrio Dos Acequias. La atención se organizará por orden de llegada y funcionará de 8.30 a 12.30 durante toda la semana prevista.

Prestaciones disponibles En el área de salud de la mujer se realizarán consultas de ginecología, Papanicolau (PAP, estudio para detectar alteraciones en el cuello del útero), mamografías y ecografías. También se ofrecerán estudios de radiología, oftalmología y otorrinolaringología, además de análisis clínicos generales.

El operativo incluirá, además, test rápidos para detectar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). A eso se sumarán atenciones en odontología, fonoaudiología y nutrición, junto con el acompañamiento del equipo de Trabajo Social para quienes requieran orientación.

Según la información difundida por el Ministerio de Salud, todas las prestaciones serán gratuitas. Para ordenar la atención, se recomienda concurrir con DNI y, si se dispone de ellos, con el carnet de vacunación o estudios médicos previos.