El sábado 24 de octubre habrá una maratón y caminata gratuita en Capital para concientizar sobre cáncer de mama. La inscripción no tiene cupo máximo y la organización fijó un cronograma de actividades y retiro de kits.

El Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Salud y de Turismo, Cultura y Deportes, junto a la Fundación Sanatorio Argentino y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, realizará una maratón y caminata gratuita para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La actividad se desarrollará el sábado 24 de octubre y tendrá largada y llegada en el Museo de la Historia Urbana. La propuesta se inscribe en una agenda de concientización sanitaria que busca acercar información sobre controles médicos y acceso oportuno a la atención.

Bajo el lema “Crear conciencia es la meta”, la jornada convocará a personas de todas las edades para participar de una actividad deportiva abierta a la comunidad. Desde el Ministerio de Salud señalaron que este tipo de iniciativas permite acercar información y recordar la importancia de realizar controles médicos periódicos. En ese marco, la detección temprana y el acceso oportuno a la atención sanitaria aparecen como factores centrales para mejorar el abordaje de la enfermedad.

Cronograma

A las 8:00 será la acreditación y la entrega de kits. A las 9:00 se prevé la concentración de la categoría Maratón Kids, y a las 9:15 la largada de esa prueba. A las 10:00 partirán la maratón y la caminata “Juntas contra el cáncer de mama”. El cierre de la jornada está previsto para las 12:00.

La concentración será en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en calle 25 de Mayo Oeste 1128, en Capital. La inscripción es gratuita y no tiene cupo máximo. Los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán una remera alusiva, mientras que en Kids se entregarán a los primeros 500 niños inscriptos.

Las remeras deberán retirarse de manera presencial en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, en San Luis 432 Oeste, Capital, entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre, de 8:30 a 12:30. En la categoría Kids, el retiro del dorsal deberá hacerlo una persona adulta en el mismo lugar y horario. La organización dejó así definidos los pasos previos para una actividad que combinará participación comunitaria y difusión de información sanitaria.