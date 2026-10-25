El Ministerio de Salud de San Juan extendió hasta el jueves 29 de octubre la campaña de mamografías que se desarrolla en la Plaza del Bicentenario, ante la demanda de mujeres que buscan controles para la detección temprana del cáncer de mama. La atención se brinda de 8:30 a 13 en las Unidades Sanitarias Móviles y requiere turno asignado previamente. La continuidad del operativo apunta a ampliar el acceso a estudios preventivos en un período de alta consulta.

Además de las mamografías, el dispositivo sanitario ofrece controles ginecológicos, autotomas para el test de HPV —virus del papiloma humano—, testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual y vacunación para completar esquemas correspondientes. La combinación de prestaciones permite concentrar en un mismo espacio distintas prácticas de prevención y diagnóstico. En términos de salud pública, ese formato reduce derivaciones y facilita la captación de pacientes que no suelen concurrir por otras vías.

Detección temprana La jefa de Oncología, Andrea Rizo, señaló la relevancia de realizar estudios preventivos antes de la aparición de síntomas. “Hay más diagnósticos, pero son antes y son más precisos”, dijo, al remarcar el valor de la pesquisa oportuna. Su planteo se inscribe en la lógica de los programas de control, que buscan identificar lesiones en etapas iniciales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Quienes no consigan turno durante la campaña pueden concurrir a los mamógrafos fijos de hospitales y centros de salud públicos, que atienden de lunes a viernes por demanda espontánea y sin derivación médica. Según la información oficial, se recomienda acercarse alrededor de las 8 para consultar la disponibilidad de estudios. Esa alternativa mantiene abierto el circuito de acceso una vez finalizado el operativo en la plaza.

La extensión hasta el 29 de octubre deja vigente una ventana adicional para completar estudios preventivos en la capital provincial. El esquema combina atención con turno previo en la campaña y atención espontánea en la red pública, lo que amplía las opciones disponibles para las usuarias. El dato operativo a seguir es la disponibilidad diaria de cupos en los mamógrafos fijos y en las Unidades Sanitarias Móviles.