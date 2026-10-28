El vocero de los retirados y pensionados de la obra social militar, Marcelo Pereira, denunció la clausura de 31 farmacias propias de la entidad y advirtió que la nueva estructura podría no contemplar una delegación local, lo que afectaría a casi 4.000 afiliados sanjuaninos.

El vocero de los retirados y pensionados de la obra social OSFA, Marcelo Pereira, denunció en los estudios de Telesol la crisis que atraviesa la entidad médica tras su reciente reestructuración. La alarma se originó por el cierre de 31 farmacias propias de la institución a nivel nacional, medida que en San Juan impactó de manera directa sobre el local ubicado en calle 25 de Mayo y Caseros, donde se desempeñaban cinco trabajadoras. Según detalló el referente, la situación se replica en otras provincias con similar afectación al personal y a los beneficiarios.

División y padrón

Pereira explicó que, tras la división de la antigua IOSFA mediante el decreto 88/26, las prestaciones para las Fuerzas Armadas pasaron a OSFA, mientras que las correspondientes a las Fuerzas de Seguridad quedaron bajo OSFESEC. En la provincia, el padrón de beneficiarios se redujo de 7.000 a casi 4.000, compuesto en su gran mayoría por adultos mayores, de acuerdo con los datos aportados por el vocero. A este panorama se suma el riesgo administrativo sobre la sede local: "Nos llegó la noticia de que no tienen en cuenta la delegación de San Juan en la nueva estructura de OSFA. Mendoza figura como cabecera y tendría San Juan y San Luis", alertó Pereira, quien remarcó que quince familias locales quedarían en la incertidumbre laboral si se concreta ese esquema.

Medicamentos y déficit

La falta de cobertura y de medicamentos esenciales golpea de lleno a los sectores más vulnerables de la fuerza, según el vocero. Señaló que, a pesar de que recientemente la farmacia Marquesado y centros como el CIMIN y el Hospital Privado comenzaron a recibir afiliados, la interrupción de tratamientos vitales continúa. "Hay gente de 80, 85 años que no está pudiendo acceder a medicación oncológica, a medicación que tiene que ver con la vida, que también es la de los insulino-dependientes", remarcó Pereira, quien además cuestionó el costo mensual del servicio, que en su caso particular ascendió a 298.000 pesos "para cero prestación".

En el plano financiero, Pereira indicó que la entidad pasó de registrar superávit a acumular un déficit superior a los 250.000 millones de pesos, cifra que atribuyó a la gestión de la reestructuración en curso. El vocero no precisó el período sobre el que se calculó ese resultado ni la fuente oficial del dato, que presentó como información propia de su rol de representante del sector.

Reclamo a las autoridades

Pereira responsabilizó de la situación al administrador encargado de la disolución de IOSFA, Gonzalo Sechi, y reclamó la intervención de las nuevas autoridades para restituir los servicios básicos. Frente a la falta de respuestas oficiales, concluyó con un pedido directo a la conducción militar: "Le pido al general de brigada Pablo Guillermo Plaza que se levanten de sus oficinas, que se tomen un café de por medio y digan: 'Che, te olvidaste de las farmacias, incorporalas'". Datos a seguir: la eventual definición sobre la delegación de San Juan dentro de la nueva estructura de OSFA y la situación laboral de las quince familias afectadas por el cierre de farmacias en la provincia.