Este martes se realizó un nuevo encuentro del ciclo de charlas sobre cannabis medicinal, con la participación de especialistas e instituciones que trabajan en salud y acompañan a pacientes y sus familias. La jornada se desarrolló en el Auditorio Emar Acosta, en el anexo de la Legislatura de San Juan.

El encuentro contó con las disertaciones de María E. Fracaro, María S. Alés, Jorge Hirsch y Juan G. Dolab, quienes abordaron la temática desde sus respectivos ámbitos de conocimiento. La actividad se inscribió en una agenda de difusión sobre el uso terapéutico del cannabis, una línea de trabajo que requiere información técnica y seguimiento profesional en cada tratamiento.

Organización y participantes La propuesta fue organizada por el CANME (Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de San Juan), junto con instituciones y organizaciones de la provincia vinculadas al autismo y a la fibromialgia, entre otras condiciones de salud. Entre quienes acompañaron la jornada estuvieron Vanina Toledo, en representación de la comunidad de autismo, Claudia Arias, por el área de fibromialgia, y la farmacéutica y bioquímica Diana Oldani, directora de CANME.

La participación de esas organizaciones buscó incorporar al debate las experiencias y necesidades de las personas que conviven con distintas patologías, así como las inquietudes de sus familias y de quienes acompañan sus tratamientos. En ese marco, el intercambio se orientó a vincular la discusión técnica con la realidad de los pacientes y con la demanda de información clara sobre posibles usos terapéuticos.

Marco de discusión El ciclo se presenta como un espacio de intercambio sobre el cannabis medicinal, un tema que despierta interés en el ámbito sanitario y que exige precisiones sobre la evidencia científica disponible y el seguimiento clínico necesario. La continuidad de estas charlas permite sostener una instancia de actualización para profesionales, instituciones y organizaciones vinculadas a la atención de pacientes en San Juan.