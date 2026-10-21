El PAMI permite que jubilados que cobran más de $653.622,77 por mes soliciten medicamentos gratuitos por la vía de reconsideración, aun cuando superen el tope general de ingresos previsto para el subsidio social. La excepción alcanza a quienes acreditan que el costo mensual de los remedios indicados para su tratamiento representa al menos el 15% del ingreso previsional. En esos casos, el organismo analiza la situación económica y la indicación médica antes de resolver si concede la cobertura del 100%.

Tope y excepción

En octubre de 2026, el haber mínimo jubilatorio informado es de $435.748,51. Sobre esa base, el requisito general de PAMI fija como referencia ingresos inferiores a una jubilación mínima y media, lo que ubica el límite en $653.622,77 mensuales. Sin embargo, ese valor no cierra la posibilidad de tramitar el beneficio cuando el gasto farmacológico absorbe una parte relevante del haber. El organismo contempla esa revisión para casos en los que el afiliado no puede afrontar los medicamentos con los descuentos habituales.

Cómo se calcula el umbral

El criterio del 15% funciona como parámetro para pedir una evaluación especial. El texto de referencia plantea el caso de una persona que cobra $700.000 por mes: para superar ese umbral, debería destinar al menos $105.000 mensuales a remedios recetados. Si ese gasto se verifica, puede iniciar el pedido de reconsideración, aunque la aprobación no es automática. PAMI evalúa la documentación presentada, la situación socioeconómica del afiliado y la indicación médica correspondiente.

Requisitos generales

El subsidio social está dirigido a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos. Además del límite de ingresos, PAMI exige no estar afiliado a una medicina prepaga, no poseer más de un inmueble, no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo y no contar con vehículos de menos de diez años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). También se excluye a quienes sean titulares de activos societarios que evidencien capacidad económica plena. En hogares donde el afiliado o un conviviente tiene CUD, el límite de ingresos puede llegar a tres haberes mínimos.

Trámite y evaluación

El pedido puede iniciarse en la página oficial del organismo o en una agencia de atención. Según la cantidad de medicamentos requeridos, PAMI puede solicitar un informe social, la evaluación de la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. El texto indica que, para quienes necesitan hasta seis medicamentos sin cargo, la aprobación depende de una evaluación del nivel central de PAMI; en cambio, también se menciona la intervención de la Unidad de Gestión Local correspondiente. Para quienes requieran hasta cuatro, el trámite puede hacerse en línea. La decisión final queda sujeta a la documentación presentada y al análisis socioeconómico del organismo.