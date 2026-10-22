El operativo seguirá en la Plaza del Bicentenario con turnos previos. También ofrece controles ginecológicos, test de HPV, testeos de ITS y vacunación.

El Ministerio de Salud extendió la Semana de las Mamografías en la Plaza del Bicentenario y mantendrá la atención hasta el viernes, para luego retomarla del lunes 26 al jueves 29 de octubre, entre las 8:30 y las 13 horas. La continuidad del operativo responde a la demanda registrada y apunta a facilitar el acceso a controles preventivos para mujeres sanjuaninas.

La iniciativa está organizada por la Dirección de Materno Infancia y tiene como objetivo promover la detección temprana del cáncer de mama. Las Unidades Sanitarias Móviles realizan mamografías con turnos previamente asignados, mientras que los puestos sanitarios complementan la atención con servicios de prevención y promoción de la salud. El esquema busca acercar prestaciones que, en condiciones habituales, requieren derivación o traslado a centros de salud.

Otros controles

Además de los estudios mamográficos, el operativo incluye controles ginecológicos, autotomas de test de HPV, testeos de infecciones de transmisión sexual y vacunación para completar los esquemas correspondientes. Según la organización del dispositivo, la oferta de servicios permite resolver varias prestaciones en un mismo punto de atención. Eso reduce barreras de acceso y concentra en una sola jornada controles que suelen demandar distintas consultas.

La detección temprana es el fundamento sanitario de este tipo de campañas, ya que permite identificar posibles alteraciones y avanzar hacia un diagnóstico oportuno. En ese marco, el Ministerio de Salud sostiene acciones orientadas a ampliar la cobertura de controles periódicos y a acercar el sistema sanitario a más familias sanjuaninas. La extensión del operativo también busca sostener la respuesta ante la demanda de turnos en un espacio de alta circulación como la Plaza del Bicentenario.

Quienes accedan al operativo deberán hacerlo con turno previo, de acuerdo con la modalidad informada por la cartera sanitaria. La atención continuará en el mismo lugar y horario hasta el 29 de octubre, fecha en la que concluirá esta etapa de la campaña.