El Hospital Dr. Guillermo Rawson intervino un embarazo gemelar con secuencia TRAP. La operación evitó un riesgo de mortalidad cercano al 80% para el bebé en desarrollo.

La Unidad de Medicina Fetal del Hospital Dr. Guillermo Rawson realizó una cirugía láser intrafetal inédita en la provincia, en el marco de un embarazo gemelar con una anomalía de alta complejidad. La intervención permitió tratar la secuencia TRAP, sigla de perfusión arterial reversa en gemelos, y preservar la vida del bebé en desarrollo.

El caso fue detectado a partir de una evaluación ecográfica realizada por Silvina Mazzanti, médica ginecóloga, a una paciente embarazada. Según el parte difundido, la especialista identificó una afección poco frecuente, que se presenta en uno de cada 50.000 nacimientos. En este tipo de cuadro, una misma placenta contiene un bebé sano y otro gemelo sin vida o con una formación incompleta, pero con riego sanguíneo proveniente del gemelo sano.

Si ese proceso no se interrumpe, la evolución puede derivar en una insuficiencia cardíaca grave para el feto en desarrollo. El texto oficial señala que la tasa de mortalidad cercana al 80% para el bebé en desarrollo se mantenía como un riesgo concreto en este caso. Por eso, la intervención temprana resultó determinante para evitar el deterioro del embarazo.

Intervención y equipo La cirugía fue realizada por Savino Gil Pugliese, especialista sanjuanino radicado en Córdoba. Su llegada y participación a la semana 20 de gestación fueron posibles, según se informó, por la gestión administrativa de la Dirección del hospital y el respaldo de la Jefatura de Maternidad. El procedimiento demandó menos de una hora y utilizó una fibra óptica guiada por ecografía para ocluir el flujo sanguíneo anómalo.

Impacto asistencial La práctica redujo el riesgo de complicaciones y aseguró el crecimiento continuo del paciente, de acuerdo con la información oficial. En la intervención también participó el equipo de la Unidad de Medicina Fetal, integrado por los doctores Melisa Fernández, Esteban Herrero y Raúl Usín, junto con anestesiólogos, enfermeros e instrumentadores de Maternidad y Quirófano. El hospital no informó nuevos pasos clínicos, pero el caso queda como antecedente de capacidad resolutiva para patologías fetales de alta complejidad en el sistema público provincial.