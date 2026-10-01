El servicio atiende a 40 pacientes por semana y es el único de este tipo en la salud pública sanjuanina. Trabaja con derivaciones de oftalmólogos de toda la provincia.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson duplicó en poco tiempo la atención de su consultorio de Estimulación Visual, dependiente del servicio de Oftalmología, y hoy recibe a 40 pacientes por semana, entre chicos y adultos con baja visión.

Se trata del único espacio de estas características en la salud pública de San Juan, lo que lo convierte en una referencia para la derivación y el seguimiento de pacientes con dificultades visuales. La demanda sostenida muestra una necesidad asistencial que no encuentra una oferta equivalente dentro del sistema público provincial.

El consultorio funciona de lunes a viernes por la mañana y está a cargo de Eliana Giménez y Erica Alé, ambas profesoras de Educación Especial orientadas en ciegos y disminuidos visuales. Según la información difundida, reciben derivaciones de oftalmólogos de toda la provincia de manera constante.

Atención diferenciada El abordaje varía según la edad del paciente. En niños, el trabajo se centra en la estimulación visual temprana, para aprovechar al máximo la visión disponible y acompañar el aprendizaje. En adultos, el objetivo es la rehabilitación, con herramientas para favorecer la autonomía en la vida cotidiana.

La dinámica es interdisciplinaria: el oftalmólogo realiza el diagnóstico inicial, deriva al paciente y luego sigue su evolución junto con las estimuladoras visuales. La baja visión puede tener distintos orígenes, congénitos o adquiridos con el tiempo, por lo que el seguimiento clínico y educativo resulta parte del proceso asistencial.

Para obtener un turno, es necesario presentarse en admisión del consultorio externo de Oftalmología, de 8 a 12, con derivación del oftalmólogo e historia clínica que detalle el motivo de la consulta. Ese procedimiento ordena el ingreso al servicio y marca el próximo paso para quienes requieran atención especializada.