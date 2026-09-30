El secretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, y la psicomotricista Gabriela Más presentaron un conversatorio gratuito sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), una condición que afecta el desarrollo del lenguaje y la conducta social. La actividad será este jueves en la sala Emar Acosta del anexo de la Legislatura provincial, en San Juan, de 14:30 a 16:30, con entrada libre y gratuita. La propuesta fue organizada junto al equipo de Ciudadanos en Acción y apunta a familias que buscan un espacio de orientación e intercambio fuera de la consulta médica habitual.

La disertante principal será la doctora Silvia Introvini, neuróloga infantil, cuya visita a la provincia motivó la iniciativa, según explicaron los organizadores en el programa Modo Tarde de Telesol. El planteo de fondo es habilitar un ámbito directo para despejar dudas sobre diagnóstico, lenguaje y crisis de angustia, temas que suelen aparecer en la crianza y acompañamiento de niños con TEA. En ese esquema, el conversatorio se presenta como una instancia complementaria a la atención profesional individual.

Inscripción abierta

Más señaló que la convocatoria ya superó los 200 inscriptos y que un formulario previo permitió relevar los temas de mayor interés para las familias. Entre las consultas recibidas mencionó crisis de angustia, lenguaje y diagnóstico, lo que da cuenta de una demanda concreta de información y acompañamiento. La profesional sostuvo que la construcción de redes de apoyo no depende solo del Estado o de los terapeutas, sino también de los entornos cercanos.

En la misma presentación, Cerimedo vinculó la iniciativa con su experiencia personal como padre de Eugenio y describió preocupaciones habituales entre las familias. Dijo que muchas veces no encuentran en una consulta médica respuestas para preguntas vinculadas con la autonomía futura de sus hijos. Ese enfoque explica por qué la actividad fue pensada como un espacio de conversación y no solo de exposición técnica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la noche de este miércoles a través de las redes sociales de Ciudadanos en Acción. Cerimedo anticipó que, si se completa el cupo, buscarán organizar nuevos encuentros. La jornada de este jueves quedará así como la primera instancia de una agenda que podría tener continuidad según la respuesta del público.