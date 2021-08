Salta: se terminó el sueño para la concejala “hot”

Candela Correa no logró el mínimo de votos que necesitaba para renovar su banca en el Concejo Deliberante de la capital salteña. Para colmo, no la dejaron votar

El domingo fue una jornada para el olvido en la vida de Candela Correa, apodada como la concejala “hot”. Sucede que intentó sufragar sin las validaciones aceptadas por la ley, por lo que finalmente no pudo hacerlo. Encima, no logró el mínimo necesario de votos para renovar su banca.

Correa ganó popularidad por su exposición en las redes sociales, lo que le valió un llamativo “halo” de notoriedad principalmente en la capital de Salta, tierra en la que se viene desempeñando como edil.

Este domingo, la joven acudió al colegio en el que le tocaba sufragar, con su pasaporte y DNI digital. Explicó además, que días atrás padeció un robo y por eso no portaba su DNI original, asunto que le impidió que pudiera votar, ya que las autoridades de mesa le recordaron que no podía hacerlo por medio de la app Mi Argentina, ni tampoco con el documento que acredita la identidad y nacionalidad; que es necesario para viajar a ciertos países del extranjero.

Según el sitio Informatesalta, Candela Correa, candidata por el Frente Plural, se mostró muy indignada por lo sucedido: “La verdad es que me robaron las cosas. Ya hice la denuncia y tiene demora. Con la tirilla no se puede venir. Intenté presentar el que viene con la app ‘Mi Argentina’. Me parece medio absurdo que nos genere este sistema el Gobierno nacional y no se pueda votar en época de pandemia cuando podés circular por todo el país y de repente no tiene validez para votar, es una locura”.

No poder votar, no fue el único inconveniente que padeció la mujer, ya que tampoco logró renovar su banca porque obtuvo menos de cinco mil votos. Asunto que le valió el cierre de un “domingo negro”.

Biografía: ¿quién es Candela Correa?

Candela es madre de dos chicos y se desempeña como concejala en Salta Capital desde 2019 por el partido Todos por Salta.

Además, es profesora de ritmo fitness e influencer en las redes sociales. En Instagram por ejemplo, cuenta con alrededor de 230 mil seguidores.

A través de sus redes sociales, la despampanante edil, dio a conocer una iniciativa política que llamó: “Concejal por un día”.

En la propuesta, incentiva a jóvenes mayores de 16 años a presentar proyectos dentro del cuerpo legislativo local, y el que resulte electo como el mejor, haría que su autor se haga acreedor de una suma de $10 mil.

Candela Correa, presentó el proyecto con un video en el que aparecía en ropa interior, lo que motivó a medios nacionales a convocarla a entrevistas que le dieron repercusión nacional.

El apodo de concejala “hot” surgió hace meses, a partir de dicha propuesta que tuvo una repercusión nacional, pero además por la fama que logró a partir de ese entonces, cuando “todos los ojos” se posaron en las fotos que la mujer hacía públicas en sus redes sociales y que aseguran que incluso le valieron cuestionamientos por parte de sus pares del Concejo Deliberante salteño, sitio en el que según asegura Ámbito, le pidieron que “se tape un poco”.