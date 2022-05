Salió el fixture de la Liga Profesional, ¿Cuándo juegan Boca-River?

El 5 de junio comienza el torneo local que terminaría el 23 de octubre. El súper se disputará el 11 de septiembre en la cancha del Xeneize.

La temporada de la Liga Profesional llegó al final de la primera parte, con la consagración de Boca en la Copa de la Liga Profesional, el primer torneo del año, pero en breve y casi sin descanso arrancará el segundo certamen del 2022: la liga que enfrentará a los 28 equipos todos contra todos en 27 fechas para saber quién es el campeón.

El 5 de junio arranca y el 11 de septiembre será el clásico Boca-River en La Bombonera.

Este año comenzó con la Copa de la Liga y luego vendrá la Liga Profesional de Fútbol 2022, que tendrá la particularidad de compartir el segundo semestre con el Mundial de Qatar 2022. Es por eso que, si la comparamos con el torneo del año pasado, comenzará antes de tiempo: el fin de semana del domingo 5 de junio.

Como la Copa del Mundo iniciará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, se decidió que la Liga Argentina 2022 culmine un mes antes, más precisamente está programado para el fin de semana del 23 de octubre.

Si bien aún no se definieron ni el fixture ni los días, lo que se sabe de antemano es que habrá fechas entre semana, ya que los fines de semana entre el 5 de junio y 23 de octubre no llegan a cubrir el total de las 27 jornadas

PRIMERA FECHA

Unión vs. Tigre

Barracas vs. C. Córdoba

Boca vs. Arsenal

Banfield vs. Newell’s

San Lorenzo vs. Independiente

Talleres vs. Sarmiento

Argentinos vs. Aldosivi

Estudiantes vs. Gimnasia

Patronato vs. Vélez

Platense vs. Godoy Cruz

Racing vs. Huracán

Central vs. Lanús

Defensa vs. River

A. Tucumán vs. Colón

LOS CLÁSICOS