Salen a la luz más detalles de la infidelidad de Urcera a Nicole Neumann. Si el piloto de carreras estaba en el horno desde que se filtraron los chats con la modelo Melina Eugster, ahora se suman más datos que lo incendian.

Ya se lo habían advertido a Nicole Neumann: su novio Manu Urcera es, lo que se dice en la calle, un pirata. Pero el dato venía de parte de Micaela Álvarez Cuesta, la ex del piloto, que transitó muy mal la separación. “Es una mina distinta cada dos meses”, le dijo la joven a Nicky, y ella no lo quiso creer.

Tampoco ahora, cuando salieron a la luz los chats que le hicieron llegar a su celu, que delatan a Urcera en plena conversación con una modelo patagónica como él, organizando un encuentro secreto en Las Grutas.

La mujer en cuestión, Melina Eugster, ya salió a hablar en Intrusos y en A la tarde, donde dio su versión de los hechos, ventiló la polémica y contó que sí, que se conocen con Urcera y que mantuvieron contacto, pero sólo porque él dio el primer paso.

“Yo tuve llegada a él en octubre, me contactó él después de la carrera. Pasó esto del chat que se dio a conocer, que nos podíamos llegar a encontrar en Las Grutas”, indicó Melina en el programa de América que conduce Karina Mazzocco.

“Desde que me contactó en octubre para vernos, nuestro contacto no fue constante, porque yo no le escribía, porque estaba en pareja. En la charla que tuvimos para fin de año más o menos hablamos de que él se escape para vernos, pero finalmente no se pudo porque tenía toda la gente atrás, su familia… Fue imposible, así que quedó ahí”, aseguró la promotora.

“Este es el detrás de escena de los mensajes de Urcera con Eugster. Lo que me dice esta persona cercana a ello,s es que Urcera negó infidelidad al parecer, pero el tema acá es que también habría llamados. Me dicen que él decidió borrarlos para no llamar la atención”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y dijo más: “Aparentemente, él se escondía de Nicole para hablar con esta chica. No sé si él dirá algo de este tema, pero sería bueno escucharlo para saber si esto que cuento es verdad. Él se habría escondido para hablar con su amante”.

“Me dicen que Nicole está afectada por esto porque creía en él y esto le genera desconfianza. No solamente habría habido WhatsApp si no llamadas. Me pareció tremendo esto. Imaginense a Nicole en un lugar de la casa y él escondiéndose en otro lugar fijándose si viene o no su novia. Si esto es verdad, es una bomba”, cerró Etchegoyen.

