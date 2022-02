A un ex verdinegro le picaron el boleto en Desamparados

El entrenador del Víbora Marcelo Fuentes le comunicó al volante de 27 años Lucas Salas que no lo tendrá en cuenta para esta temporada. “Me dijo que iba a traer jugadores acorde a la categoría”, sostuvo el futbolista.

Sus 328 días en Desamparados no fueron fáciles. Jugó poco y apenas convirtió un gol.

Arrancó como titular siendo figura con la “10” en la espalda y terminó en el banco.

En el medio algunas lesiones tampoco lo ayudaron mucho.

Él quería revancha, pero el entrenador Marcelo Fuentes fue claro con Lucas Salas y le comunicó que no lo tendrá en cuenta para esta temporada.

Un final triste y con sabor amargo para el ex futbolista del Asteras Tripolis FC de Gracia que espera club para continuar su carrera deportiva.

“El entrenador me dijo que no me iba a tener en cuenta. Las razones fueron que me dijo que iba a traer jugadores más acordes a la categoría, sus jugadores”, cuenta el ex jugador de la Selección argentina Sub-20.

Por el momento el volante escucha ofertas, “no me llamaron de Peñarol ni de ningún club, así que por ahora estoy libre”, culminó Lucas.

SU TRAYECTORIA

La carrera de Lucas fue de mayor a menor. Arrancó siendo promesa en San Martín en el 2014 y tras sus buenas actuaciones fue convocado a la Selección argentina Sub-20. Era el jugador del momento. En 2017 se fue del Verdinegro y emigró al Asteras Tripolis FC de Grecia intentando dar un salto en su carrera. Allí estuvo apenas un año y ahí comenzó a caer. En 2019 se fue a Olimpo de Bahía Blanca para jugar Federal A en un grande del fútbol del ascenso.

Allí tampoco duró mucho y se pegó la vuelta tan ansiada a su querido Verdinegro.

Era una especia de revancha y tampoco lo fue bien. Tuvo poca continuidad y en menos de un año el DT Paulo Ferrari le picó el boleto. El 17 de marzo del año pasado se cruzó de vereda y se fue al Puyutano, donde tampoco pudo encontrar su lugar.

Hoy Lucas alas, un volante talentoso, está sin club y a la espera de tener otra oportunidad.