Sacate todas las dudas antes de ir a votar

¿Qué pasa si no voté en las PASO?

Las PASO son obligatorias para los mayores de 18 años hasta 70 años. Por lo tanto, los ciudadanos que se encuentren dentro de ese rango etario que no participaron de esta instancia del proceso electoral, ingresan a un registro de infractores y se les aplica una multa si no son capaces de justificar su ausencia.

Además, los infractores no podrán ser designados o designadas para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

¿Cómo justificar si no voté en las PASO?

Si tenés entre 18 y 70 años y no asististe a votar el día de la elección, para no formar parte del Registro de Infractores, debés justificar tu ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las generales?

La respuesta es sí. Los ciudadanos y ciudadanas de todo el país que figuren en el padrón electoral y no votaron en las PASO tienen el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 14 de noviembre.

¿Qué se vota en las elecciones legislativas?

Los y las argentinas elegirán a 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en 8 provincias. Es decir que en todas las provincias se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, mientras que solamente en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán elegirán senadores y senadoras.