Sabrina Rojas. «no pasa nada»

La actriz publicó un contundente mensaje y una foto junto a su ex y su actual en medio de los rumores que rodean al actor tras su abrupta renuncia a Desnudos, donde compartía escena con ella.

Sabrina Rojas sorprendió en la madrugada del 27 de octubre al publicar un contundente mensaje y una foto junto a Luciano Castro y el Tucu López en medio de los rumores que dicen que el actor renunció abruptamente a la obra Desnudos para no seguir compartiendo escena con la actriz.

«Cuando todo fluye que en vez de pensar en dividir, podes sumar», fue lo primero que escribió Sabrina Rojas junto a la foto que la muestra junto a Luciano Castro, su ex y padre de sus dos hijos, y Luis Tucu López, su actual pareja, todos sonrientes y mostrando la buena onda entre ellos.

«De a poco en esta familia ensamblada somos mas», agregó la actriz, de 41 años de edad, madre de Esperanza y Fausto, quien días atrás reveló que ya conoció a Flor Vigna, actual pareja de Castro. «Y amo que así sea», concluyó su mensaje junto a un corazón, dejando en claro que tras su separación mantienen una excelente relación con Luciano Castro.

Este martes se dio a conocer que, a partir de enero, Luciano Castro ya no formará parte de “Desnudos”, la obra que protagoniza con su exmujer, Sabrina Rojas. En este sentido, la producción está evaluando un posible reemplazo y, entre los nombres, figura el de Esteban Lamothe.

A pesar de las funciones a sala llena de la obra que protagoniza junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Caceres, Mercedes Scápola y la madre de sus hijos menores, el actor decidió dar un paso al costado, y esto tomó de sorpresa a sus compañeros de elenco.

Fue Ángel de Brito quién reveló la información a través de las redes. “Luciano Castro deja la obra esta temporada y quieren a Lamothe para la próxima desde enero #Desnudos», escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Aunque aún no trascendió formalmente la razón por la cual la pareja de Flor Vigna tomó la determinación, Pampito reveló en el programa conducido por Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciudad Magazine) que “si bien él (Luciano Castro) se lleva bien con Sabrina (Rojas), no quiere trabajar más con ella y es por eso que decidió irse de la obra”.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la relación de Luciano Castro y Flor Vigna

El pasado viernes, en diálogo con Marcela Coronel en «Mientras tanto» (Mucha Radio), al preguntarle sobre su vinculo con Luciano Castro, Sabrina Rojas dijo: «No es un ex, es el papá de mis hijos, es mi familia. Su familia es mi familia. El vínculo lo vamos a tener toda la vida”, lanzó y siguió: “Nosotros tenemos mucha cotidianidad en el día a día, hablamos muchas veces por teléfono, él viene a casa o yo voy a la de él a llevar los chicos”.

Sobre la relación de Luciano castro y Flor Vigna, manifestó: “Me encanta verlo feliz, entusiasmado, ella me cae muy bien, así que bienvenido todo”, indicó, y reveló: «Ya hemos ido a comer con Luciano, el Tucu López y Flor Vigna. No quiero entrar en detalles porque no sé si las otras personas lo quieren contar, pero ha sucedido. Nosotros pensamos en sumar, no en dividir», relató la actriz.

“Estar en pareja nos sorprendió a los dos porque no lo habíamos barajado. Era una charla que no habíamos barajado, después sucedió”, explicó la modelo. Y se refirió a su actual pareja «Tucu» López :“Estamos teniendo la suerte de que fluya. Por lo menos esta primera instancia que estamos recién separados con Castro. Estoy muy agradecida de encontrar a alguien como el Tucu López, que entiende esta etapa “ , finalizó.