Rutinas de gimnasia especiales para mamás

Gabriela Cáceres comenzó a dar clases de gym virtuales en plena pandemia. Ahora por Zoom se suman más de 50 mujeres por clase. La mayoría son madres con hijos pequeños que también participan.



Gabriela Cáceres es sanjuanina aunque hace siete años que ya no vive en la provincia. Tiene 34 años, dos hijos de 6 y 2 años y actualmente reside en Bolivia donde juega su marido, el futbolista Ezequiel Michelli.

Gabriela comenzó a dar clases de gimnasia virtuales en plena pandemia.

Su bebé había cumplido tres meses y como literalmente, todo estaba cerrado, comenzó a entrenar en su casa.

“Nos dedicábamos a cocinar o a entrenar, entonces me sumé con otras chicas a través de Zoom o videollamada, cada vez fuimos más y así empecé. Dejó de ser solamente un pasatiempo y si yo organizo algo, lo hago al cien por ciento. Empecé a organizar las rutinas mensuales con horarios porque éramos muchas en una sola clase”, destaca.

Una vez se le juntaron 50 chicas y dividió la clase para poder verlas a todas.

“Empecé con esto en Bolivia, después me tocó mudarme a España, a Italia, luego regresé a la Argentina y ahora de nuevo en Bolivia. Es algo que me puedo llevar conmigo y lo mejor es que las chicas me acompañan. Cuando me mudé a Europa, perdí el turno de la tarde pero ellas siguieron haciendo sus clases grabadas”, agrega.

Muchas mamás son parte del equipo porque tienen la comodidad de no estar dependiendo de un solo horario para conectarse, sino que Gabriela da un “Vivo” y esa clase queda grabada.

“Les envío el link de la clase y la hacen cuando pueden, sin depender de nadie. Incluso pueden entrenar en pijama o con sus nenes al lado y se acostumbran. De hecho, yo he dado clases con mi bebé, entonces del otro lado uno se relaja”.

Admite que tiene un grupo hermoso, la mayoría son madres con hijos porque encuentran comodidad. “Hay chicas que están entrenando hace más de un año y no salen de sus casas”.

“Son de diferentes partes del mundo, cuentan su experiencia, se sienten identificadas, comparten sus cambios y ahora también estamos trabajando con una nutricionista para ordenar la alimentación”, indica la profe.

En el caso que no tengan materiales de gimnasio, todos los meses Gabriela les envía una lista contándoles con qué pueden reemplazarlos.

Anécdotas hay muchas. Recuerda cuando llegó a Italia y pasó una semana sola con sus hijos cuando su marido fue a concentrar.

“No sabía el idioma, estaba sola y estresada con el cambio de horario, me acuerdo que en plena clase, mis chicos estaban re alborotados, terminé dando clase con el peque en brazos tomando la mamadera, entré en crisis, al borde del llanto pero tuve el apoyo de todas”.

Gabriela confiesa que llegó a tener la autoestima por el piso, admirar a personas ajenas y al acordarse, les dice a las chicas que sí se puede.

Para sumarse

Las clases son por Zoom, de lunes a viernes o de lunes a sábado, enfocadas en musculación.

Hay otros planes de clases grabadas tres veces por semana, un plan de cardio, entre otros, según los objetivos.

Para seguir sus clases, ingresar en https://www.instagram.com/gabifit31.