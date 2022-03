Rusia solo usará armas nucleares en caso de “amenaza a su existencia”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov dijo que el objetivo de Moscú con la invasión a Ucrania “no consiste en la ocupación” de ese país.

Rusia solo usará armas nucleares en caso de “amenaza a su existencia”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la cadena CNN en la que reiteró que el objetivo de Moscú con la invasión a Ucrania “no consiste en la ocupación” de ese país.

“Tenemos un concepto de la seguridad nacional que es de dominio público y se pueden leer todas las razones por las que podrían utilizarse las armas nucleares. O sea, si existe una amenaza para la existencia del país, entonces pueden usarse, de acuerdo con nuestro concepto”, dijo el vocero.

En la entrevista, cuando se le preguntó qué creía que había logrado el presidente ruso, Vladimir Putin, hasta el momento en Ucrania, respondió”: “Bueno, en primer lugar, aún no. Todavía no ha conseguido nada”.

Además dijo que la intervención militar se está “desarrollando estrictamente de acuerdo con los planes y los propósitos establecidos de antemano”.

“Los militares rusos no atacan blancos civiles”, recalcó Peskov, que agregó que los representantes del Ejército ruso tienen proscrito atacar a los habitantes civiles.

Naciones Unidas informó que tiene ya confirmada la muerte de 953 civiles desde que Rusia lanzó el 24 de febrero su ofensiva sobre Ucrania, 78 de ellos niños, si bien la cifra real sería “considerablemente mayor” por el retraso en la verificación y por la falta de datos de zonas clave como Mariupol, asediada desde hace semanas por las fuerzas rusas.

El representante del Kremlin aseguró además que existen ucranianos que cooperan con los militares rusos. “Hay ucranianos que cooperan. Hay ucranianos que quieren evitar cualquier tipo de víctimas”, destacó el portavoz.