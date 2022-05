Rusia denunció “falta de voluntad” de Ucrania para negociar la paz

Por su parte, la presidencia ucraniana aseguró que el diálogo se había interrumpido por culpa de Moscú. “El proceso de negociación está en pausa”, dijo el consejero del presidente Volodimir Zelenski.

Rusia denunció este miércoles la “falta de voluntad total” de parte de Ucrania para continuar negociaciones que conduzcan al fin del conflicto bélico iniciado el pasado 24 de febrero, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El funcionario agregó que el Gobierno ruso “observa una completa falta de deseo por parte de los negociadores ucranianos de continuar con este proceso”.

Consultado sobre si las conversaciones podrían reanudarse después de la salida y entrega a las autoridades rusas de los combatientes ucranianos que se habían atrincherado en la acería de Azovstal, en Mariupol, Peskov desvinculó ese operativo con las negociaciones.

“No creo que estos sean procesos fuertemente interrelacionados”, sostuvo.

Este martes, el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, aseguró que entre Rusia y Ucrania no hay actualmente “ningún tipo” de negociaciones.

También este martes, la presidencia ucraniana había asegurado que el diálogo se había interrumpido por culpa de Moscú.

“El proceso de negociación está en pausa”, dijo Mijailo Podoliak, consejero del presidente Volodimir Zelenski. Rusia “no comprende que la guerra ya no se desarrolla según sus reglas, su calendario o sus planes”, agregó.

Delegaciones de ambos bandos se reunieron en varias ocasiones, pero sin lograr resultados concretos.

Hace dos semanas, Zelenski, rechazó un acuerdo de paz que permita a las tropas rusas permanecer en territorio ocupado y explicó que su país deberá tomar primero medidas adecuadas para “detener la guerra” antes de que la diplomacia “entre en juego”.

“No aceptaremos un conflicto congelado”, dijo Zelenski, quien señaló que su país no volvería a meterse en un “pantano diplomático” como fueron a su juicio los acuerdos de paz de Minsk de 2014 y 2015, impulsados para garantizar la paz en el conflicto con los separatistas del este de Ucrania y que jamás se cumplieron. “Estoy en contra, no habrá tal documento”, sentenció.