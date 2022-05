Rusherking reaccionó tras las críticas por su noviazgo con la China Suárez. El músico y la actriz blanquearon su relación este fin de semana y las redes sociales estallaron.

En las últimas horas, la China Suárez y Rusherking se convirtieron en tendencia luego de que ambos confirmaran su noviazgo. El sábado por la noche, el artista de 22 años dio detalle de su relación con la actriz y entre otras cosas, confesó que está muy enamorado. Los usuarios en las redes sociales estallaron con mensajes a favor y en contra y ambos salieron a responder.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, declaró Rusherking el sábado por la noche en diálogo con Andy Kusnetzoff, además narró que se conocieron en una fiesta y que ambos tuvieron un encuentro en Madrid. Tras sus declaraciones románticas, la China Suárez compartió en sus redes la primera foto de ambos acaramelados.

De inmediato la nueva pareja revolucionó las redes sociales y una de las mayores críticas fue la diferencia de edad. La primera en reaccionar fue La China, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”.

Por su parte, el joven oriundo de Santiago del Estero también se le cuestionó por haber engañado a María Becerra y al respecto sostuvo: “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”.