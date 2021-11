Ruggeri apuntó contra Riquelme

Al Cabezón no le gustó nada la actitud del vice cuando bajó a los jugadores de Boca del micro: «Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros».

Los coletazos por la decisión de Juan Román Riquelme de bajar a los jugadores de Boca del micro para hablar en el vestuario continúan. Ahora, el último en sumarse fue Oscar Ruggeri, quien fulminó al vicepresidente del Xeneize: «Se cree dueño del club».

«Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no», comenzó a analizar el exjugador y actual panelista en ESPN.

«Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente… Inteligente es (Enzo) Francescoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo ‘el técnico es Gallardo’ y listo. Eso es ser inteligente. No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club», amplió con dureza el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 y exjugador del Xeneize.

Para Ruggeri, la decisión de Riquelme estuvo totalmente mal y se podría haber resuelto de otra manera: «Si querés hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario. Verlo ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer ésto?».

Asimismo, castigó a Sebastián Battaglia, actual entrenador del club, por no haber defendido a sus jugadores: «A mi el técnico me tiene que respaldar en estas situaciones con los dirigentes. Si veo algo así, después mato por este tipo. Como hacía (Carlos) Bilardo con nosotros, que nos querían echar a todos».