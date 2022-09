Rubén Uñac impulsa la Ley de Cierre de Minas, para darle seguridad a las comunidades

Iniciaron la discusión de los proyectos de Ley de cierre de minas. Se proponen que estos sean progresivos y que se desarrollen durante la mina esté en producción.

Escribe: Víctor García

Esta semana inició en el Senado de la Nación, la discusión de la Ley de Cierre de Minas. En la actualidad se encuentran tres proyectos y lo que se pretende es hacer un dictamen conjunto en la Comisión de Minería y de Medio Ambiente y de esa forma sacar el mejor proyecto dijo el senador sanjuanino Rubén Uñac.

Vale marcar que lo que pretenden los legisladores es sancionar una Ley de Cierre de Minas que sea progresivo. Se pretende que el cierre se haga en la medida que el emprendimiento minero comienza a bajar la productividad.

Zonda Diario dialogó con el Senador Rubén Uñac quien manifestó que “ hay tres proyectos de ley, uno de la Senadora Gladys González, del Pro, que es la presidente de la Comisión de Ambiente, otro del Senador Antonio Rodas, del Chaco y el proyecto de Lucía Corpacchi de Catamarca, que también acompañé yo”.

Uñac afirma que “el cierre tiene que ser progresivo, sino no tiene sentido”. A su vez, agregó que “lo que se está aplicando hoy es el Código de Minería y en algunas provincias como Santa Cruz, tienen una Ley Propia de Cierre. Pero hoy no hay una normativa nacional que contemple el tema”, dijo el senador sanjuanino.

La minería a nivel nacional tiene distritos donde tiene consenso social y en otros no. “Esta ley lo que pretende es facilitar que la minería se desarrolle en otras provincias donde hoy no se puede hacer como Mendoza, La Rioja o Chubut. Con ellos es un poco más difícil porque tienen leyes provinciales que prohibían la minería”. Agregó que “esta ley les va a servir porque te da garantías”. Vale marcar que los gobiernos de las provincias antimineras en algún momento han hecho guiños positivos hacia el sector, pero no consiguieron el respaldo social para hacerlo.

Uñac manifestó que “de momento se ha comenzado con el tratamiento de los proyectos y todos los vacíos que se produzcan los vamos a ir cubriendo”. Vale marcar que Nación puede sancionar leyes generales y “hay algo que no está en discusión es que los recursos naturales son de las provincias y son ellas las que tienen una ingerencia especial en la aplicación de una futura ley”.

El senador Uñac manifestó que “lo que se tiene que destacar en este contexto es que por primera vez esto se está tratando con seriedad y con la participación de las provincias andinas.

Lo cierto, es que en el debate de esta norma hay consensos logrados “por ello hemos invitado a expositores y expertos que aborden la problemática del cierre de minas”. De hecho para la semana próxima está invitado el ministro de Minería de San Juan, Carlos Autudillo. Hay que recordar que Astudillo hace muy poco tuvo un encuentro con Rubén Uñac y con el presidente de la Comisión de Minería en Diputados, Walberto Allende donde entre otras cosas hablaron del cierre de minas.

Una ley de protección

Cuando profundiza sobre los alcances de la norma “lo que se tiene que considerar es la protección de la población y las comunidades circundantes a los emprendimientos”.

Otro tema fundamental “son las garantías sociales de operaciones que se inician, reinician o finalizan”. Al profundizar sobre el tema explica que “se capacita a la población para que trabaje en minería, pero cuando se produce el cierre de mina ¿a qué se dedica la gente”. Es por esto que se tiene que considerar a la gente “ver qué herramientas les das para que cuando cierre la mina puedan seguir trabajando”. El tema de fondo es que si no tienen oportunidades “la gente se termina yendo de la provincia”, aseguró Uñac.

San Juan minera

“San Juan es una especie de isla. En la provincia no se necesita construir una licencia social, la minería la tiene y venimos trabajando hace más de 20 años con ello”. De hecho la minería es la que más aporta al PBI y en valor a las exportaciones de la provincia.

Rubén Uñac

“Esta Ley da garantías para que en las provincias donde no se desarrolla la minería se lo pueda hacer”.