Rossi ataja a pesar del conflicto

El arquero no llegó a un acuerdo para extender el contrato. Su futuro parece estar lejos del Xeneize. Igual, a priori no sería marginado del plantel como sucedió en otros casos: fue titular en la práctica.

La bomba estalló cerca del mediodía del martes. Ahí trascendió que el cónclave entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol para sellar su renovación no había llegado a buen puerto. Prácticamente se dieron por terminadas las negociaciones. Horas más tarde, el propio presidente del club, Jorge Amor Ameal, y el representante del arquero se encargaron de dar cuenta de esto con contundentes declaraciones cruzadas.

La continuidad después de junio de 2023 de quien hoy por hoy es la una de la máximas figuras del equipo de Hugo Ibarra, parece más compleja que nunca.

De no haber un giro inesperado, no seguirá vistiendo el buzo de arquero del conjunto de La Ribera. Ante esta situación, como sucedió con Cristian Pavón por ejemplo, inmediatamente comenzó a circular la versión de que podría ser marginado del plantel y así no atajar más hasta su salida.

Sin embargo, todos los caminos conducen a que Rossi no será un caso más de los futbolistas que dejaron de ser utilizados ante la imposibilidad de extender su vínculo. Es que, a priori, la idea del Consejo de Fútbol es que el golero de pasado en Lanús siga parándose bajo los tres palos de La Bombonera hasta que su contrato lo indique.

La primera señal llegó este miércoles, cuando fue incluido por Hugo Ibarra como parte del once que se perfila para jugar con Platense el sábado, a partir de las 21.

LO QUE PUEDE VENIR

Así, de no mediar volantazos en las próximas horas, el arquero de 26 años será titular contra el Calamar como lo hace cada fin de semana. Con Estudiantes, en la última localía previo al conflicto, el hincha sentó su postura al grito de “Rossi es de Boca y de Boca no se va”. Veremos ahora que dice La Bombonera el sábado.

En resumidas cuentas, Rossi seguiría atajando en el Xeneize hasta junio, pero cabe aclarar que hay una salvedad. En caso de que después de diciembre -cuando ya puede comenzar a negociar libremente con otro club- firme un preacuerdo con otra institución, el Consejo de Fútbol sí decidiría que sea marginado del plantel en los últimos meses de vigencia de su contrato.