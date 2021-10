Román y Yúdica vuelven a defender sus títulos en SJ

Será el retorno de las campeonas mundiales luego de dos años. Las peleas se realizarán en el estadio Marcelo García, de Pocito.

El 16 de agosto de 2019 fue la última vez que las campeonas mundiales de boxeo que tiene San Juan, pudieron encontrarse con su público en una misma velada. Fue en el Estadio Aldo Cantoni y con resultados positivos para ambas, aunque de manera diferente, ya que mientras Cecilia Román daba cuenta de la jujeña Julieta Cardozo, venciéndola ampliamente, por puntos, en fallo unánime, Leonela Yúdica, tras un choque de cabezas involuntario con la mexicana Isabel Millán, se determinó que, como consecuencia de las heridas recibidas, el combate no pudiera finalizar, por lo que quedó sin decisión, reteniendo, de este modo el título mundial Mosca de la FIB, la actual campeona.

Después, cuando ambas campeonas ya programaban una próxima defensa, llegó la pandemia, que nos dejó sin boxeo y sin deportes en el mundo. No obstante, Leonela y Cecilia jamás pararon con sus entrenamientos, primero, cada una en su casa, luego, paulatinamente fueron retomando sus rutinas de gimnasio, guanteo, etc.

En relación a las rivales, la bonaerense Daniela Bárbara Rivero, será quien enfrentará a Cecilia. Con un récord de 8 peleas ganadas y dos perdidas, como todos los boxeadores, tuvo una pausa prolongada en su carrera, debido a la pandemia. De hecho, en julio pasado volvió a combatir, con un triunfo por puntos, luego de estar dos años y ocho meses sin hacerlo. Actualmente se encuentra décima en el ranking del peso Gallo junior de la FIB.

En cuanto a Leonela Yúdica, la rival designada fue la N°1 del ranking del peso Mosca, donde reina la sanjuanina. Sin dudas, una pelea, a priori, muy difícil para la campeona que va por su novena defensa. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que la mexicana sufrió una lesión que le impedirá estar en San Juan. Debido a ello es que en estos momentos se trabaja para designar una nueva rival.

El presente nos da la posibilidad de volver a tener a nuestras campeonas peleando ante su gente. Esta vez el escenario será el Estadio Marcelo García, de Pocito y la fecha fijada es el viernes 29 de octubre.

Programa de peleas

Pelea de fondo

Título Mundial FIB Mosca

10 rounds categoría Mosca

Leonela Yúdica (16 ganadas, 3 empates) vs. Rival a designar

Pelea de doble fondo

Título Mundial FIB Gallo

10 rounds categoría Gallo

María Cecilia Román (15 ganadas, 5 perdidas, 1 empate) vs. Daniela Bárbara Rivero (8 ganadas, 2 perdidas).

4 rounds categoría Super pluma

Leonardo Ariel Luna (1 ganada, 4 perdidas, 1 empate) vs. rival a designar

4 rounds categoría Gallo

Jeremías Orozco (debutante) vs. rival a designar

Paulatinamente se irá completando el programa de peleas preliminares.