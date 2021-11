Román habló sobre Boca y le contestó a Ruggeri

El vicepresidente del Xeneize dijo que se hizo una “novela” por la charla que mantuvo con los jugadores tras la derrota con Gimnasia y respondió a las críticas televisivas que le hizo el Cabezón.

Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena tras la derrota de Boca Juniors ante Gimnasia de La Plata. El vicepresidente hizo bajar al plantel del micro que estaba por partir de la Bombonera y tuvo una reunión de emergencia para “felicitarlos”, aunque la situación abrió una enorme polémica con versiones y rumores sobre lo sucedido en el vestuario que el ídolo se encargó de desmentir. También recibió una fuerte crítica televisiva del campeón mundial Oscar Ruggeri por su accionar y Román no dudó en hablar sobre ese tema.

“Cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío o me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal. Sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraudé, me pongo mal. Porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora si lo dice una persona que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Es tan simple como eso”, contestó el directivo Xeneize en una entrevista que realizó con el programa Halcones y Palomas que se emite por TNT Sports.

“No le doy mucha vuelta a la vida. Vivo muy simple, me enseñaron a vivir de esa manera. No es tan difícil esto. Vivo tranquilo porque no le hago mal a nadie. Trato de ser simple cuando contesto, simple en mi vida y cuando una persona que uno no tiene relación sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice este muchacho para mí no cuenta. Es tan simple como eso”, resolvió el tema de modo tajante tras los potentes daros que le lanzó el Cabezón Ruggeri desde su rol de panelista en ESPN.

En relación al cónclave con el plantel, y en sintonía con lo que declararon públicamente el capitán Carlos Izquierdoz y el entrenador Sebastián Battaglia, Riquelme reafirmó: “Para mí no hay ningún lío. Yo al hotel no voy. No tengo por qué tener vergüenza de felicitar a mis jugadores, que los veo casi todos los días. Acá en el predio hablo siempre con ellos. Tengo una forma de vivir muy simple. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas, los voy a cuidar siempre. Entiendo que ustedes tienen un trabajo y lo respeto, pero no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Para mí no se armó ningún lío, que armen una novela es otra cosa. Son siempre las mismas personas, tenemos claro que son los mismos programas. El hincha de Boca ya entendió cómo es esto. No hay que ser inteligente para darse cuenta de que siempre las mismas personas le quieren causar problemas a nuestro club. No hay que ser vivo para darse cuenta que es casi siempre el mismo el que quiere armar problemas”.

OTRAS FRASES DE RIQUELME

• Su mirada de la reunión con el plantel: “Hay que vivir tranquilo. No tengo por qué sentirme mal por ir a felicitar a los jugadores. Estamos acostumbrados a que cuando entra un dirigente –yo soy dirigente pero me siento como futbolista– creemos que hay que ir al vestuario a retar a los jugadores, a tratarlos mal o van a echar al técnico. Así vivimos. No podemos aceptar si uno va a felicitar a los jugadores. Estoy feliz porque hace seis partidos estábamos muy lejos y, gracias a los futbolistas que tenemos, hoy tenemos muchas chances de clasificar a la Libertadores por la tabla general”.

• Las repercusiones por bajar del micro al plantel: “Lo que pasa es que estoy del otro lado. Donde miro la cancha, estoy del otro lado yo. Los jugadores estaban en el vestuario. Salen por la otra puerta, agarran su vianda y salen por la puerta del consultorio. Entonces no salen por la puerta principal los que se bañaron rápido. Por eso algunos estaban en el micro. Acá no hay ninguna consecuencia, acá felicitar a los jugadores está mal, nunca vi nada igual. Es como si va tu jefe a vos y te felicita porque estás haciendo bien tu trabajo y quieren armar una novela. ¡Esto es buenísimo! Nunca vi nada igual. Aparte cuando uno está encargado del fútbol. Yo no soy el portero que les dijo ‘miren, quiero hablar con ustedes futbolistas’ o soy el relaciones públicas. Soy el encargado de fútbol. Si me hubiese metido en otra área, estarían diciendo pasó por encima de Ameal. Soy el encargado de fútbol, amo a los futbolistas y los voy a cuidar toda la vida. Fui feliz de la vida a felicitarlos. Algunos chicos habían salido rápido y con todo el cariño volvieron porque saben que tengo una relación excelente con ellos. La paso bien con los muchachos”.

• Sus reacciones diferentes al resto de los dirigentes: “A un dirigente no se le hubiese ocurrido nunca ir a felicitar a los jugadores porque siempre reaccionan como los hinchas. Si el hincha está enojado, el dirigente está enojado. Si el hincha está contento, el dirigente dice que está contento. Yo no, yo fui a felicitar a mis jugadores porque hicieron un segundo tiempo impresionante, que es lo que no se habla. Parece que está mal Boca. Pateó 74 veces al arco en el segundo tiempo del otro día: la sacaron en la línea, pegó en el palo, el arquero le tapa una pelota increíble a Almendra. El arquero de ellos jugó un partidazo. Nosotros tenemos siempre a las mismas personas que nos quieren instalar problemas acá en el club, parece que molestamos por haber ganado la elección. Sabemos que el juego es así, sabemos que está divertido y que cada día se va a poner más divertido. La gente de Boca es inteligente y sabe que está todo armado. Se va a disfrutar mucho…”.

• Qué dijo el plantel tras la reunión: “Los jugadores están bien, contentos. Ayer salió nuestro capitán a hablar. Después que hablamos en el vestuario, ya los muchachos comentaban a ver qué inventan ahora. Ellos ya le agarraron la mano al juego y eso también está bueno. Tienen un grupo muy fuerte. Da gusto verlos trabajar. Se han puesto en la cabeza que van a clasificar y nosotros estamos para acompañarlos”.

• Las deudas del club y los refuerzos que llegaron: “Amo este club, lo voy a cuidar mucho. Nos dejaron el club con deuda. No pudimos traer a Roger Martínez porque no nos dejaron plata. ¿Quieren escuchar eso? Se los digo. Pero los jugadores que trajimos nos han rendido porque le han ganado a Mineiro, le han ganado a nuestro rival por Copa Argentina. Nosotros sabemos que la economía nuestra no es fuerte, pero el club lo estamos acomodando. Siempre vamos a intentar armar equipo para competir. Esta vez no pudimos porque nos dejaron un club con deuda y así y todo hemos armado un equipo para competir porque en la Copa competimos en los dos partidos del semestre”..

• Su futuro político en Boca: “Vamos a estar, no lo pongas en duda. Vamos a estar un montón de años porque amamos a nuestro club y lo vamos a cuidar mucho. Ya estuvieron 20 años los anteriores, ya está, ya usaron a nuestro club para lo que lo querían usar. Nosotros lo único que queremos es cuidar a nuestro club. Estamos volviendo a ser un club de fútbol, eso queremos: ser un club de fútbol. Somos hinchas de Boca de chiquito, mi papá me hizo hincha de Boca. Soy bostero a muerte, no soy hincha de algún partido político. De chiquito no me dicen ‘tenés que ser de tal partido político’. Ya lo usaron a mi club 25 años para eso. Así que ahora lo vamos a defender y a cuidar”.

• ¿Se presentará en las próximas elecciones?: “Estamos contentos, Jorge (Ameal) está contento y yo también. El grupo que tenemos acá del Consejo está contento. Tuvimos que aguantar durante meses que digan que los entrenadores de inferiores eran un rejuntado de amigos. Hablar es gratis y tuvimos que escuchar que digan que era un rejuntado de amigos. De seis categorías, tres están en la final. La reserva está primera. Debutaron un montón de chicos en el primer equipo. Están haciendo un trabajo fantástico. El hincha de Boca cuando se ponga a pensar se va a dar cuenta que se lo estamos cuidando mucho y se lo vamos a cuidar siempre”.

• El balance futbolístico de su gestión: “Cuando me decís que eliminamos dos veces a tu equipo (River), también hay que contar que los primeros siete partidos le ganamos en el último minuto. Después lo eliminamos cuando nos tocó perder con Racing que jugamos un partido flojo. Ahora en Copa Argentina tuvimos la suerte de eliminarlo de nuevo y mañana vamos a jugar la semifinal. En Copa Libertadores me decís que lo eliminaron pronto a Boca… ¡Ganamos los dos partidos! Ese equipo los cagó a goles a todos los equipos, Mineiro. A todos. Nosotros les ganamos los dos. Así que quiere decir que el año es bueno. Hemos arrancado muy mal porque nos obligaron a jugar con los pibes, puede ser que capaz jugábamos con el primer equipo contra Banfield y San Lorenzo y nos tocaba perder los dos partidos eh. Pero es real que no nos dejaron competir. Nos tocó arrancar de atrás, quedamos lejos y hoy tenemos la suerte de estar peleando por clasificar a la Copa en la tabla general. Esperamos lograrlo. Los dos años vienen siendo fabulosos. Todo esto que estoy diciendo demuestra que en los dos años venimos siendo el equipo que más compite en el fútbol argentino. Si a nosotros nos machacan con eso, ¿qué queda para los demás? Los dos años vienen siendo muy buenos”.

• Las quejas por el arbitraje con River y Mineiro: “Nosotros usamos VAR en la Copa Libertadores y en el torneo argentino no. Los árbitros se pueden equivocar a veces y a veces no, como declaré cuando lo echaron a Rojo en cancha de River. Declaré después de River que el árbitro se equivocó y está en todo su derecho. A veces se equivoca a favor y a veces no. Todo el mundo sabe que la primera (de Rojo) no fue ni falta. Está todo bien”.

• ¿Qué responsabilidad le cabe a Boca por lo sucedido tras Mineiro?: “No puedo darle ninguna responsabilidad aporque hasta el Cónsul nos mandó la carta diciendo que no habíamos roto la burbuja. Tenemos los papeles sellados y todo , después cumplimos con la reglas de nuestro país como corresponde porque somos ciudadanos de nuestro país. Ya pasó”.

• Los liderazgos de Rojo e Izquierdoz: “Marcos cuando vino estaba con una molestias en su gemelo que había sufrido ya en Estudiantes. Es un animal que quiere jugar a los dos días hasta que entendió que tenía que ir de a poco y volver a sentirse futbolista, agarrar ritmo. Todo no se hace de un día para el otro. Costó un poco y después lo entendió. Después tiene otras obligaciones, es una estrella, viene del Manchester United y tiene que asumir cosas a su edad. Nos ayudó muchísimo con los chicos. Se ha vuelto muy importante abrazando a Almendra, lo tiene todo el día con él y Agustín está disfrutando mucho de jugar a la pelota. Nuestro capitán es un señor, es profesional, está predispuesto siempre a ayudar. Está siempre con ganas de jugar todos los partidos, le duele la espalda o la oreja y quiere jugar. Es una maravilla. No tengo otra cosa que decir. Son dos personas muy importantes. Siempre a disposición del entrenador”.

• Su vínculo con Battaglia y por qué no se mete: “El técnico es él. Me comenta el día antes que siempre lo llamo para saludar y me dice ‘va a jugar este, este y este’. Si él forma ese equipo, es porque los ve bien. Los ve todos los días en los entrenamientos. Yo no me meto en los entrenamientos. No voy a ver el entrenamiento porque me conozco y sé que capaz se me escapa algo. Me gusta mucho el fútbol y sé que quizá se me escapa algo”.

• La valoración sobre Villa: “Es un tema cerrado para nosotros. Hace 15 días volvió a hablar después de tres meses sin jugar. Volvió a jugar en Reserva y no sé si mañana juega. Sé que está concentrado. Pero hace 15 o 20 días pidió disculpas nuevamente, se reunió con los capitanes. Es un chico que como profesional no le podemos decir nada, porque no se tira nunca a la camilla, entrena todos los días. Para nosotros es un tema cerrado”.

• Sus dos juveniles preferidos: “Es Barco, es Zeballos. Sin dudas. Barco acaba de cumplir 17. Y Zeballos tiene cosas que se las veo a muy pocos. Patea con las dos piernas igual, patea tiros libres, patea penales. Tiene muchísimas cosas y lo vamos a cuidar muchísimo. Hace tres meses jugó en Reserva. Se caía, no lo pudo pasar en todo el partido al tres y Battaglia lo sacó en el entretiempo. Le dije: ‘No lo gambeteaste una vez al tres, ¿no?’. Me dijo no, no puedo. Ahora pasaron tres meses, uno pone la Reserva y casi todos los partidos es figura. Igualó lo físico con la Reserva. Ahora le falta un pasito más para igualar al de la primera. Porque cuando va a entrenar con la primera, no lo puede gambetear a Fabra tan fácil todavía. Cuando logre eso, va a hacer disfrutar al hincha de Boca sin dudas. El hincha es fanático y dice pongan a los chicos, pero los vamos a poner cuando estemos tranquilos que sabemos que van a disfrutar. Cuando ponés a los chicos, enseguida es ¿por qué no traen jugadores de categoría? Pero sí este chico juega bien y Barco juega bien. Tienen cosas que capaz me equivoque, pero tienen cosas naturales que es lo más difícil”.

• Las tratativas por Edinson Cavani: “En enero me llamó por teléfono que quería venir, estuvo a punto de venir ahí, estaba jugando poco allá. El otro día lo dio a entender cuando renovó con Manchester por un año más. Hablo con él hace desde mucho tiempo y en enero me llamó para venirse ahí. Hablamos un día. Al otro día entró y metió dos goles en el último minuto. Dio vuelta el partido él. Ahí empezó a meter goles todos los partidos y le renovaron de nuevo. Pero él me llamó en enero si existía la posibilidad de venir ahí. Me di cuenta que quiere venir a jugar a nuestro club y esperemos poder tener esa suerte de verlo festejar goles en la Bombonera, que es lo que desea”.

• Las renovaciones de Salvio y Pavón: “Estamos contentos que Salvio jugó en Reserva. Es la tercera lesión de rodilla, no es la primera. Esperamos que él se sienta bien cada minuto que juegue, que se vuelva a sentir con confianza porque cuesta volver a jugar después de varios meses. Deseo que pueda volver a sumar minutos y se le vaya el miedo Pavón tiene contrato con nosotros hasta junio. Cuando él volvió de Estados Unidos, nosotros tuvimos que escuchar a su padre decir cosas que no fueron lindas. Después, al poco tiempo, no sé si el padre o el representante dijo que está contento de cómo está trabajando en el club. Estaría encantado que el padre venga al predio para darle un abrazo. Cuando llegue el momento tomaremos la decisión que tengamos que tomar con cada uno de los jugadores. En diciembre hablaremos con el técnico, ahora debemos pensar solo en competir”.

• Su partido despedida: “El partido despedida se va a hacer. Veremos cuándo se puede, cuándo queda más cómodo. Esperamos que en algún momento podamos. Yo creo que sí. A veces tengo muchas ganas que se haga y hay días que no quiero porque es la última vez que voy a entrar a esa cancha. Que tarde un poquito más no está tan mal. Vamos a ver si el año que viene esta todo normal y la gente puede ir a la cancha”.

