Roger Federer anunció su retiro del tenis

Y un día, Roger Federer dio el anuncio que los fanáticos del tenis y del deporte todo no querían escuchar: a los 41 años, se retira del tenis profesional. De esta manera, el suizo, para muchos el mejor jugador de la historia, le pondrá fin a una carrera repleta de gloria para darle paso definitivo a la leyenda.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Federer confirmó que la última función de su gloriosa carrera será la próxima semana, cuando dispute la Laver Cup del 23 al 25 de septiembre, en Londres.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años”, comienza el mensaje del ex número 1 del mundo.

“He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera”, añadió el suizo. Y confirmó: “La Laver Cup, la próxima semana en Londres, será mi último evento ATP. Jugaré más partidos de tenis en el futuro pero no en un Gran Slam o en el Tour”.

Dominador del circuito durante más de 15 años junto al español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, los otros integrantes del Big 3 que todavía siguen vigentes, Federer se despide con 20 Grand Slams (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open), 5 Masters y una Copa Davis, entre otros títulos.

“Esta es una decisión agridulce, porque extrañaré todo lo que el circuito me ha dado. Pero al mismo tiempo, hay mucho por celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Recibí un talento especial para jugar al tenis y lo hice en un nivel que jamás imaginé, por mucho más de lo que pensé que era posible”, manifestó Federer, al tiempo que le agradeció a su familia, sus amigos, los rivales y el público por acompañarlo durante su carrera.

