Rodríguez Larreta tras los votos del Interior buscando la mayoría legislativa

Las elecciones de noviembre de a poco van tomando color. Ayer en la provincia estuvo el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta con algunos de sus integrantes del gabinete del gobierno porteño. También acompañó el diputado, Omar de Marchi, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Rodríguez Larreta manifestó que “JxC- Juntos por el Cambio-, es la única fuerza que le puede poner un freno al kirchnerismo”. En ese sentido el dirigente porteño remarcó que “San Juan puede ser quien contribuya en este cambio aportando un diputado más”. Con la visita también se acompañó la labor en la campaña de los candidatos Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

Con esto, Horacio Rodríguez Larreta justificó su salida al interior del país, a los distritos donde hay una mayor paridad política con el Frente Todos. El dirigente explicó que “hay cuatro o cinco provincias donde estamos muy cerca de conseguir un diputado más, una es San Juan, otra es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, si ampliamos la diferencia, Salta y Chubut”. Agregó que “estamos a cuatro o cinco puntos de conseguir un diputado más”. También agregó que en otras provincias están cerca de conseguir más senadores como “La Pampa, Chubut y Santa Fe, sobre todo”. También tomó como ejemplo a Mendoza “donde ya ganamos en las PASO”.

Si bien, se marca a Horacio Rodríguez Larreta, como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio, afirmó que “yo no soy candidato, todavía falta mucho y tengo la responsabilidad en la provincia de Buenos Aires”. También remarcó que “tengo mucha responsabilidad en el armado nacional de Juntos por el Cambio”.

Sin cruces con el gobierno provincial

Al ser consultado sobre la visión del gobierno provincial, Rodríguez Larreta evitó hacer algún tipo de comentarios. “Lo que se elige en estas elecciones son diputados nacionales. Lo que se discute acá es si se apoya al kirchnerismo o no”.

Por más minería

También el dirigente porteño se manifestó a favor de profundizar la actividad minera. “Se tiene que pensar en una minería responsable”, que permita seguir creciendo. “Con una minería responsable y amigable con el ambiente, se pueden generar muchos puestos de trabajo”. Agregó que “para que ello se logre se tiene que crear confianza en la Argentina y esto no puede ser solo en la provincia. La minería son inversiones a largo plazo y si alguien viene al país a invertir y pasado mañana le cambian las reglas del juego no lo hace”. En ese sentido Rodríguez Larreta remarcó la necesidad de “reglas de juego estables, no podemos decir una cosa en la mañana y en la tarde otra. Creo que en las provincias cordilleranas se podría hacer mucho más con la minería”.

Recorrido en el Centro

Rodríguez Larreta, acompañado por los candidatos de JXC y el diputado Marcelo Orrego hicieron un pequeño recorrido por la peatonal y luego terminaron en un improvisado acto de campaña en Plaza 25 de Mayo, donde acompañaron alrededor de 450 personas.