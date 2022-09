Rodríguez Larreta en San Juan: “La Ley de Lemas altera el espíritu del sistema electoral y es inconstitucional”. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este jueves en la ciudad de San Juan para apoyar a los referentes locales de Juntos por el Cambio en contra de la Ley de Lemas que quiere implementar el oficialismo.

Tras su llegada, el mandatario brindó una conferencia de prensa para los medios locales en la que estuvo acompañado por los diputados nacionales Marcelo Orrego y Susana Laciar, por el diputado provincial y presidente del PRO de San Juan, Enzo Cornejo, y los intendentes Fabián Martín (Rivadavia), Juan José Orrego (Santa Lucía) y Gustavo Núñez (9 de Julio).

Durante la conferencia, Rodríguez Larreta detalló que, junto al equipo de Juntos por el Cambio (JxC) en San Juan, están trabajando en “un plan para explotar aún más el enorme potencial que tiene la provincia” y que viajó especialmente “para apoyar la oposición a la Ley de Lemas”. En este sentido, remarcó: “La Ley de Lemas altera el espíritu del sistema electoral y es inconstitucional”, y puso como ejemplo los antecedentes de Santa Cruz y Formosa, en donde “llevan décadas gobernando los mismos”.

En esa línea, sostuvo que no se puede cambiar a pocos meses de una elección porque sería “trampear y no aceptar las reglas de juego”. También aclaró que son los sanjuaninos los que deberán elegir a sus candidatos. “Yo no voy a venir desde Buenos Aires a decir quién tiene que ser candidato y quién no. Para eso tenemos un equipo acá muy bien consolidado y son los sanjuaninos quienes deberán elegir”.

El referente de JxC también fue consultado por el plan económico que aplicaría su partido, en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2023. “La Argentina necesita un plan de desarrollo que se sostenga en el tiempo, con una visión Federal, y que empiece por la estabilización de la inflación”. En ese sentido, recalcó: “Tenemos que recuperar el federalismo. Hoy buena parte de las decisiones que impactan a los vecinos de San Juan se toman en un gobierno cuya sede está en la Ciudad de Buenos Aires, y a eso hay que cambiarlo”.

Rodríguez Larreta sostuvo que el crecimiento del país depende de la explotación de sus ventajas naturales y dijo: “Hoy estamos en una situación en la que el mundo demanda lo que la Argentina puede producir”. Mencionó la minería de San Juan pero también los casos del petróleo y el gas de Vaca Muerta en Neuquén, el litio de Catamarca y los alimentos de las zonas agropecuarias. Asimismo, destacó la enorme oportunidad laboral que representa el turismo en la provincia, el cuál requiere necesariamente un impulso desde el gobierno nacional.

En cuanto a la difícil situación del país expresó: “No hay recuperación económica si no hay un apoyo político claro a un plan. Van de la mano. Por eso insisto con que hay que construir un consenso político más amplio, que garantice que un plan de reformas se sostenga por lo menos 20 años seguidos”. Y precisó que “no es con el Kirchnerismo, con gente que cree que la única inserción de Argentina en el mundo tiene que ser a través de Cuba o de Venezuela; no es con gente que cree que la inflación la íbamos a bajar con controles de precios compulsivos, con miembros de la Cámpora yendo a los supermercados o frenando exportaciones para bajar los precios”.

En cuanto a los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en torno a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aclaró que “una cosa es una manifestación, y otra un acampe permanente del espacio público” y destacó el profesionalismo de la Policía de la Ciudad que “actuó con mucha templanza, a pesar de haber recibido mensajes de mucha agresión, evitando una escalada mayor de violencia”.

Más tarde, Rodríguez Larreta participó de una mesa de trabajo con vecinos, en la que intercambiaron ideas para mejorar la situación de la educación, la producción, el empleo y la seguridad de los sanjuaninos. Además, recorrió la zona comercial de la ciudad y compartió un almuerzo con militantes y dirigentes del partido.

Luego, encabezó la reunión con representantes de la Cámara Minera local – uno de los mayores sectores productivos de la región-, acompañado por Marcelo Orrego, por el diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, y la presidente de la Fundación Pensar, Romina López Cuenca.

Por la tarde, Rodríguez Larreta se trasladará junto a De Marchi y la diputada nacional Silvia Lospennato, a la ciudad de Mendoza, donde participarán del cierre del Encuentro Federal de Educación de la Fundación Pensar, entre otros compromisos.