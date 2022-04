Rodrigo Tapari: “yo dependo de Dios, no de los políticos”

Con el único fin de participar y colaborar con los sanjuaninos, el cantante nacido en Monte Grande, Rodrigo Tapari, estuvo en el Club Trinidad donde se desarrolló el Festival Cristiano, donde además, participaron la agrupación “Papás en Lucha” y que reunión a un importante marco de público.

Tapari, es un cantante y compositor argentino, reconocido principalmente por haber pertenecido a la agrupación de música tropical Ráfaga durante catorce años como vocalista. En 2017 abandonó el grupo para iniciar una carrera en solitario.​

Esto le dijo a Ultra Noticiero Nocturno el cantante de visita por San Juan: “Es un placer estar en San Juan y estar en esta tierra tan linda como es San Juan y hacía un tiempo que no veníamos y hoy poder estar y traer un mensaje de esperanza y fe”.

Por otro lado dijo: “estaba preocupado porque me había quedado sin vos. Me levante totalmente sin vos, me tuco que atender una ambulancia, me inyectaron para poder desinflamar mis cuerdas vocales, pero nosotros entendemos que el algo espiritual y que hay hoy una movida tan grande para recibir el amor de Dios”.

“Luchamos con el señor para poder estar aquí, dijimos que teníamos que estar y así fue, hoy estamos en San Juan para compartir con toda esta gente este momento tan especial con Dios. Si oro para que Dios ponga sus manos en todo el mundo si tenemos en cuenta lo que se esta viviendo”, señaló el cantante.

También dijo: “espero que Dios ponga las personas adecuadas en el lugar correcto, que tengan un corazón sensible y que comprenda a la gente, Argentina es un país que tiene muchas herramientas y mucha capacidad para salir adelante lo único que falta es el hábito al trabajo”.

Escucha con atención todo lo que dijo Tapari.